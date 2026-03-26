La Diputación de Córdoba activa las ayudas para el patrimonio cofrade con 500.000 euros para este año

La Diputación Provincial de Córdoba ha activado una nueva edición de su plan de apoyo a las cofradías y asociaciones religiosas cordobesas para que puedan financiar acciones de restauración de su patrimonio histórico.

El presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha presentado esta mañana el programa, que contará este año con 500.000 euros ya consignados en los presupuestos, pero que podría ampliarse, según ha dicho, hasta el millón de euros cuando se conozcan los remanentes de tesorería del año pasado.

Las condiciones de acceso a estas ayudas públicas han sido ya publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, que puede consultarse aquí.

Para poder concurrir, hay que cumplir con algunas condiciones básicas. Para empezar, no tienen acceso todos los colectivos propietarios de patrimonio religioso. Deberán ser hermandades, cofradías o asociaciones religiosas. Además, tampoco vale cualquier cosa. El listado de objetos que pueden restaurarse con estos fondos es amplio, pero no lo abarca todo: se permite actuar sobre pintura, escultura, dibujos, grabados, retablos, orfebrería, joyería, metales, textiles, cerámica, azulejos, muebles y tallas de marfil o hueso.

La Diputación abonará el 80% del coste del proyecto de restauración, hasta un máximo de 20.000 euros para cada asociación.

La última convocatoria

El año pasado se gastaron en esta misma línea de ayudas 1,2 millones de euros, con una cantidad de partida idéntica a la prevista en 2026 que más tarde se amplió con remanentes. Se beneficiaron 112 hermandades de 35 localidades de la provincia, que recibieron entre 400 y 20.000 euros cada una en función de sus proyectos de restauración.

En 2025 se duplicó la cantidad destinada a las cofradías con respecto al año anterior, cuando se puso en marcha por vez primera la convocatoria. Una vez que finalice la actual campaña, y tras tres ediciones, Fuentes espera que el número de restauraciones ronde las 280.