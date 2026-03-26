El convento de Santa Clara de la Columna, en Belalcázar, restaurará sus cubiertas tras la aprobación del proyecto

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura y Deporte en Córdoba, que preside el delegado territorial Eduardo Lucena, ha informado favorablemente acerca del proyecto para la restauración de las cubiertas del convento de Santa Clara de la Columna, en Belalcázar. La actuación tiene como objetivo garantizar la estabilidad, estanqueidad y conservación de uno de los conjuntos conventuales más relevantes del patrimonio histórico cordobés.

El proyecto se centra en la cubierta de la galería sur y en la del claustro principal. La presencia de onduline bajo teja ha provocado a lo largo del tiempo el desplazamiento de los faldones y la estructura de madera, generando aperturas en limatesas y comprometiendo la estabilidad estructural y la impermeabilidad del inmueble.

El proyecto aprobado sustituirá el onduline por soluciones históricamente coherentes. Sobre la tablazón se colocará una alcatifa de cal, una lámina asfáltica y una nueva capa de cal reforzada con malla galvanizada, sobre la que se dispondrá la teja cerámica. Las obras se ejecutarán por bataches de aproximadamente metro y medio para garantizar la estabilidad durante los trabajos.

Los encuentros con paramentos verticales se resolverán igualmente con revestimientos de cal y la evacuación de aguas pluviales recuperará su trazado original, vertiendo hacia el claustro. En las limahoyas se instalarán canalones de zinc para evitar reacciones químicas con otros materiales constructivos.

El criterio general de la actuación se rige exclusivamente por principios de restauración y contempla la eliminación de elementos recientemente añadidos, consolidación de elementos estructurales y acabados, empleo exclusivo de materiales minerales, reutilización de las tejas originales y reposición de aquellas deterioradas con otras de características similares.

Asimismo, se va a proceder a la sustitución puntual de piezas de la estructura de madera solo en caso de deterioro, manteniendo sus características originales.

La autorización incluye una serie de prescripciones técnicas como que la afectación a muros o elementos portantes deberá contar con una actividad arqueológica de análisis paramental y control.

Igualmente, las nuevas tejas deberán ser de características similares a las existentes y distribuirse de manera que no generen discontinuidades perceptibles.

Bien de Interés Cultural

El Convento de Santa Clara de la Columna fue declarado Monumento Histórico-Artístico por Real Decreto y está inscrito como Bien de Interés Cultural (BIC), contando con un entorno de protección de 200 metros según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Fundado en 1476, el convento conforma uno de los conjuntos monásticos más importantes de la provincia de Córdoba. Su arquitectura, de estilos mudéjar, renacentista y Reyes Católicos, destaca por sus artesonados, bóvedas de crucería, galerías del claustro y una iglesia de una sola nave con elementos hispano-flamencos de gran relevancia artística.