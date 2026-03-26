El Ayuntamiento de Priego aprueba el presupuesto para 2026, con 27,6 millones de euros en ingresos

El pleno de la Corporación municipal de Priego ha aprobado, con los votos a favor de PP y el posicionamiento en contra de PSOE, IU y Vox, el presupuesto consolidado del Consistorio y sus entes dependientes para el ejercicio 2026, cuyos ingresos ascienden a 27.642.550,24 euros, situándose los gastos en 27.625.919,10 euros.

El encargado de esbozar las líneas generales de la propuesta que presentaba el equipo de gobierno fue el concejal delegado de Gestión Presupuestaria, Juan de la Cruz Aguilera. En relación con el capítulo de ingresos señaló que la mayor fuente de financiación son las transferencias corrientes, con 12,33 millones de euros (el 50,93% del total), en los que se incluyen los fondos de la PIE y la Patrica, mientras que los impuestos directos (Capítulo 1), que no sufren incrementos en sus tipos impositivos, supondrán una aportación de 7,93 millones de euros. Las tasas y precios públicos generarán unos ingresos del 6,55% y los pasivos financieros del 5,75%.

En cuanto a los gastos, Aguilera detallaba que a personal irán destinados 9.360.985,47 euros, y 9.362.734,71 a bienes y servicios, por lo que entre los Capítulos 1 y 2 absorben el 77,30% de los gastos. Por otra parte, las transferencias corrientes ascienden a 1,93 millones y las inversiones a 1,796.120,15 euros.

Así son las inversiones

En relación a estas últimas, el responsable de Gestión Presupuestaria enumeró algunas de las 55 actuaciones contempladas, destacando como más significativas los 301.763,45 euros del programa de reposición de infraestructuras, los 200.000 euros destinados a la adquisición de inmuebles para patrimonio, los 150.000 euros para nuevas instalaciones y maquinaria para servicios municipales, los 85.000 euros del plan de eficiencia energética, los 75.763,45 euros de renovación de parques infantiles, los 61.321 del Programa de Inversiones en Aldeas, los 50.000 euros que se destinarán a la renovación de la climatización del edificio Palenque, los 50.000 euros para adquisición de vehículos para servicios públicos y los 45.000 euros destinados a inversiones en infraestructuras deportivas, entre otras.

La Corporación municipal de Priego, durante el debate presupuestario. / R.C.C.

En cuanto al posicionamiento de los grupos de la oposición, para el portavoz de Vox, Santiago Martínez, "el presupuesto es deficitario en mantenimiento", tildando al alcalde de socialista "por este tipo de políticas que hace, beneficiando a sus chiringuitos y subiendo los impuestos a los vecinos". De ahí que para Martínez, "por las formas de presentar un presupuesto tarde, sin pedir aportaciones, y por las deficiencias clamorosas que este documento contiene, no me deja otra opción que votar en contra".

Por su parte, Vanesa Tauste, portavoz de IU-Unidas por Priego y Aldeas, que criticó los tres días con los que habían contado para estudiar "cientos de páginas, partidas, modificaciones, previsiones, informes técnicos", el presupuesto vuelve a reflejar "que es poco realista, alejado de la ejecución real, con servicios esenciales infradotados, con asociaciones y tejido social en segundo plano, con aldeas y periferia esperando, y con partidas que se maquillan al inicio para corregirse después a base de modificaciones". Por ello, para su formación, "este no es el presupuesto que necesita Priego, porque Priego no necesita más propaganda presupuestaria, sino más verdad, más planificación y más prioridades bien puestas".

Toni Musachs, portavoz del grupo municipal del PSOE, inició su intervención indicando que el presupuesto "llega tarde, mal y sin transparencia", apuntando que a tres días del pleno "este grupo municipal no había recibido la documentación necesaria para poder analizarlo con rigor".

Por otra parte, Musachs puso de manifiesto que "se habla de mucho parque y poca visión", aludiendo en este sentido al enfoque de otras localidades cercanas en las que, en sus respectivos presupuestos, "se habla de industria, empleo o vivienda, mientras que aquí seguimos con lo de siempre: turismo, arreglo de calles, mantenimiento y poco más".