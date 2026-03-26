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La alcaldesa de Palma del Río pide a la Diputación de Sevilla la reparación del firme de la carretera SE-8103

El Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Córdoba medidas para evitar accidentes en la carretera CO-9001, además de ayuda para un proyecto en el camino de Calonge Bajo

Matilde Esteo, en su comparecencia de este jueves.

Matilde Esteo, en su comparecencia de este jueves. / José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para informar sobre varias peticiones para la mejora de las comunicaciones e infraestructuras viarias del municipio.

Esteo ha indicado que ha enviado “un escrito a la Diputación de Sevilla para que procediera a la reparación del firme de la carretera SE-8103, de Cañada del Rosal a Palma del Río”, y concretamente “el tramo de la misma que discurre por nuestro término municipal”. La alcaldesa ha solicitado la reparación de este tramo ya que consta en los archivos del Consistorio como carretera perteneciente a la Diputación y “no nos han contestado”, ha espetado. Desde Alcaldía indican que van a “reiterar esa petición” ya que el estado de esta carretera es mejorable y está causando “graves perjuicios a muchas personas que están transitando por este tramo” por ejemplo para acudir a las plantas solares situadas próximas a esta carretera.

Rodrigo Rodríguez Hans, alcalde de Cañada Rosal, manifestó hace tan solo unos días que habían conseguido “que la Diputación de Sevilla arregle la carretera de Palma del Río hasta donde puede arreglarlo, que es hasta el límite provincial”. También informó Rodríguez Hans que se había dirigido a la Junta de Andalucía, “que es la que tiene que dirimir el catálogo de carreteras”, y que también se habían puesto en contacto con la Diputación de Córdoba para que asumiera esa titularidad y el Ayuntamiento de Palma del Río. Desde Cañada Rosal también indican que “se está insistiendo por vía escrita y con llamadas de teléfono” para que se arregle esta carretera.

Actuación de la Diputación

La alcaldesa palmeña ha solicitado por carta al delegado de Infraestructuras de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, la actuación oportuna en la carretera CO-9001, que transita por Los Cañuelos hasta El Mohíno “para evitar accidentes en la misma”. Esteo ha aclarado que se ha pedido autorización para poner reductores y que se limite la velocidad de los vehículos en este tramo.

El Ayuntamiento también ha solicitado a la Diputación de Córdoba ayuda “para la redacción de un proyecto para dar solución a las deficiencias existentes en el denominado camino de Calonge Bajo, concretamente en el paso sobre el arroyo de Madre Fuentes, ya que constituye la principal vía de acceso a muchas explotaciones agrícolas de la zona”. Se trata de un paso que cuando hay lluvias torrenciales provoca que se queden incomunicadas estas explotaciones. “En cuanto tengamos el proyecto vamos a presentarlo para las ayudas que ha anunciado el Gobierno de España”, como ha informado la regidora.

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Por último, Esteo también ha valorado la adjudicación de la pasarela ciclopeatonal que se va a construir sobre la carretera A-431. “Un proyecto de movilidad, un proyecto de conectividad” que supone una “reivindicación histórica de los vecinos de Palma del Río” que ofrecerá “seguridad a los ciudadanos” y que será ejecutada en seis meses, como ha resaltado la alcaldesa.

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