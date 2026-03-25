Rute refuerza su seguridad con la instalación de 24 cámaras inteligentes en puntos estratégicos del municipio

Entradas y salidas de Rute, aldeas, edificios municipales, cruces conflictivos o el polígono industrial, son algunos de los puntos elegidos por el Ayuntamiento para la instalación de 24 cámaras de seguridad. "Era un compromiso de este equipo de gobierno la instalación de las cámaras de seguridad que veníamos reclamando incluso cuando estábamos en la oposición", ha recordado el alcalde de la localidad, David Ruiz, quien considera esta instalación como "uno de los proyectos principales de nuestro programa electoral y que demandaban los vecinos". La inversión ha sido de 172.000 euros, aportados por el Ayuntamiento y el programa Diputación Invierte de 2024.

Para el alcalde de Rute, las 24 cámaras instaladas, que entrarán en servicio en un mes, "serán una ayuda muy importante en seguridad ciudadana y seguridad vial, a lo que hay que añadir los cinco nuevos agentes de la policía local que están en la academia de Sevilla y prestarán su servicio a partir de julio".

David Ruiz ha asegurado que se trata de una instalación legal, que tienen otros pueblos como Cabra, Benamejí o Lucena y que pretende bajar el nivel de robos y delincuencia.

Rafael García y David Ruiz señalan una de las cámaras que ya se han instalado en Rute. / Padilla

Los dispositivos tendrán un papel disuasorio

Estas cámaras tendrán un papel disuasorio, porque el centro de control se encuentra en la jefatura de la Policía Local, donde los propios agentes podrán revisar las grabaciones ante la posible comisión de delitos, ha explicado el portavoz municipal, Rafael García.

Se trata de cámaras dotadas de inteligencia artificial, para detectar matrículas y otros objetos, cuentan con programas avanzados para procesar datos, siempre supervisados por los agentes, ha añadido García.

De momento hay 24 puntos con estas cámaras, seleccionados por la propia Policía Local y, en caso de ser necesario, podrán ampliarse en futuros proyectos.