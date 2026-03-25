PSOE, PP e IU aprueban por unanimidad los presupuestos de Pedro Abad para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Pedro Abad ha aprobado por unanimidad de las tres fuerzas políticas (PSOE, PP e IU) el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, "un documento que marca la hoja de ruta del municipio para el próximo año y que refleja una gestión basada en la responsabilidad, la prudencia y el compromiso con los vecinos y vecinas", en palabras del alcalde, Juan Antonio Reyes (PSOE).

El presupuesto, que asciende a más de 4,2 millones de euros, "apuesta claramente por el mantenimiento y mejora de los servicios públicos", destinando más del 60% de los recursos directamente a actuaciones que repercuten en la vida diaria de la ciudadanía.

Entre los aspectos más destacados se encuentra el compromiso con las políticas sociales, "con especial mención al servicio de ayuda a domicilio, que supera los 1,3 millones de euros y constituye una de las principales herramientas de atención a personas mayores y dependientes del municipio", añadió.

En el capítulo de inversiones destacan la mejora de infraestructuras y servicios, con actuaciones como la adquisición de nuevos vehículos para Policía Local y Protección Civil, la ejecución de obras a través del programa PFEA, con más de 180.000 euros en mano de obra, mejoras en el colegio público Antonio Machado, la rehabilitación de la fuente del Paseo y actuaciones en jardines municipales.

El Ayuntamiento construirá nuevos nichos en el cementerio

Asimismo, se contemplan proyectos como la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, la reforma de la cubierta de la terraza de la piscina, el arreglo de acerados en la barriada Pablo Iglesias y la mejora de elementos festivos como las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos.

Junto a la aprobación del presupuesto, el alcalde también dio cuenta de la liquidación del ejercicio 2025, "que confirma la buena situación económica del Ayuntamiento", precisó.

Los datos reflejan un resultado presupuestario positivo de más de 546.000 euros y un incremento significativo del remanente de tesorería, que ha pasado de 724.148,75 euros en 2024 a 1.209.592,98 euros en 2025, lo que supone un aumento cercano a los 500.000 euros en un año.

Buena situación financiera

Además, el Ayuntamiento cuenta con más de 2.100.000 euros en fondos líquidos, "lo que garantiza estabilidad y capacidad para afrontar nuevas inversiones y necesidades municipales".

Desde el equipo de gobierno se ha destacado que "estos resultados son fruto de una gestión seria, responsable y prudente, que ha permitido mejorar la situación económica del Ayuntamiento sin renunciar a los servicios públicos ni a las políticas sociales".

Por último, aclaró que la aprobación unánime de las cuentas municipales refleja el consenso político "en torno a unos presupuestos que buscan seguir mejorando Pedro Abad, reforzando los servicios, impulsando inversiones y garantizando la estabilidad económica municipal".