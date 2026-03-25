Pozoblanco aprueba una modificación de crédito de 4,5 millones para varios proyectos, entre ellos las obras de la circunvalación

El Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado una modificación de crédito de 4,5 millones de euros destinados a varios proyectos y subvenciones a diferentes colectivos. El equipo de gobierno del PP defendió cada una de esas ideas por considerarlas "fundamentales" para el avance del municipio, mientras que la oposición (PSOE e IU) rechazó una modificación que calificaron de "pura propaganda" y discrecionalidad a la hora de otorgar determinadas subvenciones.

En lo que se refiere a los proyectos más significativos, sobresale la inversión de 850.000 euros para la futura circunvalación, una infraestructura clave para "mejorar la movilidad y descongestionar el tráfico en el núcleo urbano". Del mismo modo, el paquete de actuaciones contempla importantes mejoras en espacios públicos y edificios municipales, incluyendo reformas en parques, instalaciones deportivas y dependencias públicas.

Un aljibe en el santuario de la Virgen de Luna

Destaca también la actuación prevista en la piscina municipal, donde se proyecta la creación de una nueva zona infantil ajardinada (860.000 euros), así como intervenciones en el mercado de abastos y el polideportivo. Asimismo, se mejorará el aparcamiento del bulevar y se construirá el aljibe en el santuario de la Virgen de Luna.

Un total de 855.00 euros se destinan a la mejora de infraestructuras viarias donde se incluyen la reforma de calles como la avenida Carmen Sallés, Jesús, Mayor, Doctor Ochoa o Doctor Marañón, además determinarse subvenciones nominativas a varios colectivos como la escuela de fútbol (30.000 euros), la asociación de hermanamiento (14.000 euros), la asociación de acogida infantil (5.000 euros) y Sueño Compartido (5.000 euros).

Unanimidad en dos mociones

Además de la aprobación de esta modificación de crédito, el Pleno aprobó por unanimidad dos mociones, una destinada a solicitar más apoyo, recursos y personal para el sistema de dependencia y teleasistencia y otra a pedir que la estación del AVE de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches sea declarada de Obligación de Servicio Público, así como la mejora y actuación en determinadas vías autonómicas. La primera fue presentada por el PSOE y la segunda conjuntamente entre los socialistas e IU.

Se rechazó la moción presentada por el PSOE pidiendo la eliminación de la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya, ya que el equipo de gobierno votó en contra por entender que "no es una fusión sino una organización administrativa".