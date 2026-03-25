Palma del Río inicia la construcción de la pasarela peatonal sobre la A-431 para unir las urbanizaciones de El Baldío y El Acebuchal

Palma del Río empieza a derribar una de sus barreras más visibles. La futura pasarela peatonal sobre la A-431, ya adjudicada por la Junta de Andalucía, acercará por fin las urbanizaciones de El Baldío y El Acebuchal al núcleo urbano, en una actuación que no solo mejorará la movilidad, sino que también reforzará la seguridad de vecinos, peatones y ciclistas en uno de los puntos más sensibles del municipio.

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de la construcción de la nueva pasarela peatonal sobre la carretera A-431, que conectará las urbanizaciones de El Baldío y El Acebuchal con Palma del Río.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Azul Construcciones Repair con un coste para la administración autonómica de 831.380 euros y un plazo estimado de duración de seis meses, según informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa. La intervención contempla actuaciones orientadas a la mejora de la seguridad de peatones y ciclistas, así como al acceso a espacios públicos como el parque periurbano de Los Cabezos.

La nueva infraestructuras salvará una importante barrera

La pasarela peatonal se sitúa a la altura del kilómetro 51 de la carretera de Córdoba a Lora del Río (A-431), una vía que supone una importante barrera física para el tránsito de peatones y ciclistas, sobre todo de las urbanizaciones de El Acebuchal y El Baldío.

Recreación de la pasarela sobre la A-431 que se recoge en el proyecto. / CÓRDOBA

El nuevo paso estará constituido por una pasarela central enlazada a dos bloques de rampas, una a cada lado de la pasarela, que garantizarán la accesibilidad a personas con movilidad reducida. La pasarela sobre la carretera medirá 42,92 metros con un gálibo sobre la carretera de 5,5 metros para facilitar el tránsito de vehículos. Además, irá provista de una malla de 1,50 metros que actuará como barandilla-quitamiedos.

Un sistema de rampas

A ambas márgenes de la carretera se construye un sistema de rampas de acceso al vano central, formadas por siete tramos de diez metros de longitud y una pendiente longitudinal del 8%. Las rampas dispondrán de mesetas horizontales y también se ejecutarán con estructura metálica y remate de barandilla-quitamiedos.

El ancho total máximo entre los bordes de la estructura de la pasarela es de 3,30 metros y en las rampas de los laterales de 3,15 metros, con un ancho útil de 2,90 metros, suficiente para permitir el cruce de dos sillas de ruedas. La pasarela contará con una iluminación a lo largo del recorrido con 17 lámparas led y postes de altura variable.

El proyecto incorpora también barandillas de seguridad y 17 lámparas LED a lo largo del recorrido, garantizando el tránsito seguro de todos los vecinos, incluidas personas con movilidad reducida.