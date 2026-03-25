Las obras del centro de salud de Bujalance necesitarán tres meses más para su finalización

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, acompañada por la alcaldesa de la localidad, Elena Alba, y miembros del Ayuntamiento, ha visitado las obras del futuro centro de salud de Bujalance, que dará cobertura también a las localidades de El Carpio, Valenzuela, Villafranca, Cañete de las Torres, así como a las aldeas de Morente y Maruanas. La actuación, que se encuentra al 51% de ejecución, ha supuesto una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 5.781.634 euros, ha sufrido un incremento del presupuesto del 13% y necesitará tres meses más de trabajos.

Así lo ha confirmado la delegada, quien ha explicado que "aunque la obra lleva buen ritmo, se está tramitando un modificado del proyecto, ya que durante la ejecución de la obra han surgido nuevas necesidades y algunas circunstancias que han dado lugar a que la UTE Magtel-Lirola haya solicitado la modificación del contrato. Este modificado va a suponer un incremento del presupuesto de la obra del 13% aproximadamente, además, llevará consigo un cierto retraso para su terminación, con una ampliación de unos tres meses".

Esperan que la obra se recepcione antes de final de año

A ello hay que añadirle, según ha indicado María Jesús Botella, los trámites de Endesa para el cambio de transformador. Por ello, "aunque la obra esté terminada antes, se calcula que se podrá recepcionar a finales de año".

Las autoridades, en el interior de las obras del centro de salud de Bujalance. / Escamilla

"A pesar de ello, lo importante es que las obras marchan a un buen ritmo y muy pronto el nuevo centro de salud va a ser una realidad", ha reiterado la delegada territorial de Salud. "Será un salto de calidad importantísimo el que se va a conseguir con el nuevo centro de salud si se compara con el actual, ya que va a tener una mejor accesibilidad para usuarios de Bujalance y los de los municipios de la Zona Básica de Salud, porque el edificio está situado en un lugar más fácil de acceder. También cuenta con un amplio espacio, con cerca de 3.000 metros cuadrados, y, en definitiva, será una infraestructura moderna, más accesible y adaptada a las necesidades reales de la población.

Durante la visita se realizó un recorrido por las instalaciones, apreciando los amplios espacios de las zonas diferenciadas de pediatría y adultos, el área de urgencias, consultas, el espacio de fisioterapia, odontología, servicios auxiliares, enfermería, estancias de personal, salas de espera y la zona central, que cuenta con una amplia balconada con una gran luminosidad. También han podido ver la cubierta que va a llevar toda la fachada, que le dará un "aspecto de modernidad".