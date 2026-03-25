El musical 'Playlist' explorará las emociones de los jóvenes a través de la música y la danza

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha acogido la presentación de una nueva edición del musical que pone en escena la Escuela Municipal de Artes Escénicas. Un elenco de 35 personas —entre intérpretes, cantantes, cuerpo de baile, músicos y técnicos— participará en las representaciones programadas entre abril y mayo.

La nueva obra, de carácter original, se titula Playlist e invita al público a adentrarse en un viaje emocional protagonizado por un grupo de jóvenes que exploran sus inquietudes, miedos y sueños en un momento clave de sus vidas. A través de la música, la interpretación y la danza, la propuesta plantea una reflexión sobre la identidad, las decisiones personales y la importancia de gestionar las emociones.

La historia se construye como un recorrido íntimo y colectivo en el que los personajes se enfrentan a conflictos internos, descubren nuevas perspectivas y encuentran, en la unión y la empatía, una forma de avanzar. El musical combina momentos de intensidad dramática con escenas dinámicas que conectan directamente con el espectador.

El cuadro artístico está formado por alumnado de distintas edades y niveles. La dirección escénica corre a cargo de Diego Higuera, mientras que la dirección musical está a cargo de Bernardo Benítez. La coreografía y la preparación vocal corresponden a Alba Benítez Vidal. Tanto Higuera como Benítez han destacado el trabajo realizado durante meses para dar forma a un espectáculo cuidado en todos sus detalles, desde la interpretación hasta la puesta en escena, con música en directo.

Como cada año, el musical está organizado por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba. La concejala delegada del área, Natividad Pedraza, ha agradecido la implicación de los jóvenes y de los equipos directivos y técnicos en esta decimoséptima edición. “Esta producción no solo supone una muestra del trabajo formativo de la escuela, sino también una apuesta por la cultura local y el desarrollo artístico de los jóvenes del municipio”, ha señalado.

Pedraza ha detallado que se ofrecerán seis funciones los días 24, 25 y 26 de abril, y 1, 2 y 3 de mayo. El horario será a las 19:00, excepto el día 24, cuando el pase comenzará a las 21:00. Como novedad, este año habrá dos tipos de entradas: una general de seis euros y otra de cuatro euros, según la ubicación en el teatro. Las entradas estarán a la venta a partir del 13 de abril en el Ayuntamiento, en horario de mañana, y a través de la plataforma Giglón. También podrán adquirirse en la taquilla del teatro los días 17, 18 y 19 de abril, entre las 20:00 y las 21:00, así como los días de representación, una hora antes del inicio del espectáculo.

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El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha subrayado la importancia de contar con una Escuela Municipal de Artes Escénicas que cada año se supera y afronta retos artísticos equiparables a los de compañías profesionales. Asimismo, ha agradecido la implicación de los directores, el alumnado, los músicos y el equipo técnico, cuya labor hace posible este espectáculo.