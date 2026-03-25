Tradición
Lucena retoma los trámites para que su Semana Santa tenga el recnocimiento de Interés Turístico Nacional
La Semana Santa lucentina, que ya tiene el reconocimiento andaluz desde 2003 y la santería como Bien de Interés Cultural, intensifica su presencia en foros estatales para lograr el reconocimiento nacional
El Ayuntamiento de Lucena y la Agrupación de Cofradías retoman, con una perspectiva definitiva, un proyecto compartido con la finalidad de conseguir la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa.
Después de un intento fallido en 2013, mediante una iniciativa común desde Caminos de Pasión, el Pleno aprueba este miércoles el inicio del expediente. Desde el Consistorio aspiran a culminar, en el segundo trimestre de este año, la configuración de la memoria técnica, cuya redacción coordina el área municipal de Turismo, y materializar su envío al Ministerio de Turismo.
Con los primeros orígenes asentados en el siglo XVI, la Semana Santa de la localidad exhibe desde 2003 el reconocimiento turístico en el plano andaluz. La singularidad exclusiva de la santería, fenómeno multidimensional entroncado en el arte de procesionar a los pasos, catalogado como BIC desde este mes; y el impacto nacional de la magna pasionista del pasado septiembre, constituyen premisas coetáneas esenciales en el relanzamiento de esta pretensión.
Impulsar la repercusión mediática nacional
Entre otros argumentos, el Consistorio ha intensificado la repercusión mediática nacional de la Semana Santa, así como la presencia en foros de ámbito estatal, junto a otras ciudades de referencia en este contexto pasionista.
Otro elemento sustancial reside en la modernización, ampliación y actualización de la web de la Agrupación de Cofradías. Las últimas novedades consisten en la incorporación de una sección específica de la Semana Santa 2026; la geolocalización, en tiempo real, de los recorridos de las diferentes cofradías, y la futura traducción a diferentes idiomas, en una acción conjunta con la Universidad de Córdoba, al objeto de captar turistas de diferentes países, con influencia en provincias limítrofes.
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