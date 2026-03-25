Jóvenes de 12 comunidades autonómas se reúnen en Puente Genil para debatir sobre la democracia

El yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo ha acogido este miércoles la visita de unos 30 participantes en el proyecto Democracy Reloading, una iniciativa en la que colaboran el Instituto de la Juventud de España (INJUVE), el Instituto Andaluz de la Juventud y el Ayuntamiento de Puente Genil, y que tiene como objetivo impulsar la participación juvenil en la toma de decisiones municipales.

Al acto han acudido técnicos, representantes institucionales y cargos políticos. El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha destacado la importancia de la colaboración con municipios que cuentan con políticas de juventud avanzadas, subrayando la presencia de representantes de doce comunidades autónomas.

Participación juvenil y democracia local

El regidor puso en valor el entorno del encuentro, señalando que se trata de un espacio vinculado a la cultura grecolatina, origen del concepto de democracia, y agradeció la labor de los técnicos y de la Mesa Local de la Juventud por contribuir a proyectar la imagen del municipio.

Asimismo, Velasco incidió en la necesidad de escuchar a los jóvenes e implicarlos en la vida pública para combatir la desafección hacia la política y favorecer su participación en la vida democrática local.