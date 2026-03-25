EmprendeUCO formará a 35 emprendedores de Córdoba para convertir sus ideas en empresas

El emprendimiento vuelve a cobrar protagonismo en Córdoba con una nueva edición de EmprendeUCO, un programa ya consolidado que acompañará durante los próximos seis meses a 35 emprendedores en el proceso de convertir sus ideas en empresas viables y sostenibles.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO), ha comenzado su edición 2025/2026 con una elevada participación. En total, se han presentado 70 proyectos, de los que finalmente han sido seleccionadas 25 iniciativas para acceder a una formación especializada basada en mentorización técnica, asesoramiento estratégico y acompañamiento en la validación del negocio.

Durante la inauguración del programa, el diputado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, destacó la evolución de esta propuesta y su peso dentro del ecosistema emprendedor cordobés. “Este programa se ha consolidado con el paso del tiempo y es una referencia dentro y fuera de la provincia de Córdoba, de emprendimiento y de captación del talento, y en formación y mentorización”, señaló.

Un programa consolidado en la provincia de Córdoba

Romero puso el acento en los resultados acumulados por EmprendeUCO, subrayando que “el programa ha alcanzado una madurez excepcional”. Según explicó, 112 empresas creadas en ediciones anteriores siguen activas y por esta iniciativa han pasado ya más de 320 emprendedores.

Además, resaltó un cambio en el perfil de los participantes que rompe con la imagen tradicional del emprendimiento vinculado solo a los jóvenes. “Si algo nos enorgullece es que se ha roto el mito de que esto es solo para jóvenes”, afirmó, recordando que, tras eliminar el límite de edad, el 54% de los participantes actuales tiene entre 32 y 60 años.

Presentación de EmprendeUCO en al Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

La edición de este año reúne proyectos de sectores muy diversos, desde la agroalimentación sostenible y la ingeniería hasta la salud, la educación y el turismo. Para la Diputación, esta variedad confirma que el emprendimiento se ha convertido en uno de los grandes motores de innovación en la provincia cordobesa.

También destaca la procedencia territorial de los proyectos. El 32% de las iniciativas llega desde municipios como Villaharta, VillafrancaFernán Núñez o Palma del Río, un dato que refuerza la dimensión provincial del programa y su papel como herramienta para fijar talento fuera de la capital.

Más de 90 horas de formación y nuevas salidas a ferias nacionales

El vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento y presidente de Fundecor, Antonio Arenas, incidió en la fortaleza del programa y en sus resultados. “Tiene una tasa de éxito enorme, ya que el 50 por ciento de los alumnos que realizan esta formación crean su propia empresa y continúan con ella”, indicó.

Arenas defendió además el valor diferencial de esta propuesta frente a otras ayudas al emprendimiento. “Sin duda es el programa de emprendimiento más importante que existe, porque mientras que otros aportan dinero, en este caso lo que se hace es enseñarles a emprender a través de una mentorización”, añadió.

Como novedad principal en el curso 2025/2026, según ha informado la Diputación en una nota de prensa, EmprendeUCO incorporará salidas organizadas a ferias y congresos de ámbito nacional. El objetivo es que los participantes puedan ampliar su red de contactos, ganar visibilidad fuera de la provincia y presentar sus proyectos ante posibles inversores.

El itinerario incluye más de 90 horas de capacitación en áreas consideradas clave para el crecimiento empresarial, como la inteligencia artificial aplicada al negocio, el marketing digital, la planificación financiera y el escalado empresarial.