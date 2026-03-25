El dispositivo de seguridad para la Semana Santa de Lucena movilizará a 20 agentes cada día

El plan extraordinario de Seguridad Ciudadana en Lucena para la Semana Santa prevé un operativo con unos 20 agentes desplegados durante los recorridos procesionales de cada día. El Ayuntamiento, con la Policía Local, dará prioridad al refuerzo de la vigilancia y control en las zonas y episodios temporales de principal concurrencia de público, coordinando las actuaciones junto a la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil.

El dispositivo tendrá vigencia desde el Viernes de Dolores, cobrando una mayor envergadura a partir del Domingo de Ramos y en las jornadas sucesivas.

Códigos QR en el casco histórico de Lucena

La novedad principal estriba en la señalización del casco histórico mediante códigos QR que posibilitan consultar horarios e itinerarios de las procesiones en formato digital y constantemente actualizado.

Con la colaboración de la delegación municipal de Turismo, el Consistorio dispondrá de ambulancias y unidades médicas focalizadas en la plaza de San Miguel, durante la salida de La Pollinita; Martes Santo y salida del Cristo del Silencio, aparte de cubrir los recorridos procesionales del Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad, asegurando una cobertura permanente, con un máximo de 20 horas, en los ciclos de mayor concurrencia de público.