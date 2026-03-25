La Diputación de Córdoba aprueba un presupuesto de 522 millones para 2026

La Diputación Provincial de Córdoba ha aprobado este miércoles, en una sesión plenaria de carácter extraordinario, sus presupuestos para este año 2026. El acuerdo que ha permitido sacar adelante las cuentas se conocía desde la semana pasada, pero se ha formalizado en el Pleno tras un debate de hora y media.

El presupuesto ha sido aprobado, tal como se preveía, gracias a los votos a favor del PP que gobierna la institución más la abstención de IU después una larga negociación política. A cambio, la formación de izquierdas ha conseguido que las partidas destinadas al Plan Diputación Invierte pasen a ser de 13 millones frente a los 10,5 iniciales, más el compromiso de aumentar esa cantidad en lo que se pueda una vez que se conozcan tanto el superávit como los remanentes de tesorería del año pasado.

Además, IU ha incluido en los presupuestos más dinero para el área de Memoria Democrática y varios convenios, una demanda también aceptada por el equipo de gobierno del PP para lograr la abstención que necesitaba en la votación. La portavoz de la formación de izquierdas, Irene Ruiz, ha destacado la importancia de este pacto especialmente para los municipios, que ahora dispondrán de más fondos para dedicarlos a lo que deseen.

El rechazo de PSOE y Vox

Por su parte, PSOE y Vox han repetido los argumentos que ya apuntaron la semana pasada. Los socialistas consideran que con mucho más dinero en los presupuestos, también deberían dedicarse más partidas para los municipios a través del plan Diputación Invierte, algo que llevan demandando desde diciembre del año pasado, tal como ha asegurado su portavoz, Esteban Morales.

Durante el debate, el representante de Vox, Rafael Saco, ha recriminado al PP que no haya dialogado con ellos para pactar los presupuestos y sí haya aceptado las condiciones de IU.

Las cuentas, al detalle

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha ofrecido las grandes cifras de los presupuestos, que supondrán un gasto público de 522 millones de euros para todo este año, tanto en la propia institución como en sus empresas dependientes y organismos públicos. Esos números suponen un incremento de casi un 15% con respecto al año pasado.

Entre los objetivos de las cuentas anuales para este ejercicio, Fuentes ha destacado que “van a seguir mejorando la vida de los ciudadanos de la provincia de Córdoba desde la responsabilidad y el interés general, van a garantizar continuar con la mejora en la prestación de unos servicios públicos de calidad con una apuesta por las políticas sociales y que se ven incrementadas, ya que estamos hablando de más de 120 millones de euros en el presupuesto de la Diputación Provincial para inversiones en este área, lo que supone un 28,4% más respecto al presupuesto 2025”.

Vista general del pleno de la Diputación celebrado este miércoles. / A. J. González

En esta línea, ha añadido, “no podemos olvidar que una parte muy importante de este presupuesto se destina a los Planes Provinciales, con más de 45 millones de euros en 2026 para realizar obras y mejorar servicios en todos los pueblos de la provincia de Córdoba, a lo que se une el equilibrio financiero de las empresas públicas y el Consorcio Provincial de Bomberos, para seguir prestando estos servicios que son imprescindibles e irrenunciables para esta institución”.

Entre las grandes cifras de este presupuesto, Fuentes ha subrayado que “este año 2026 es un 14,92% superior al del 2025, lo que supone más de 50 millones de euros que se van a destinar a inversiones, gasto social y mejoras de las empresas y organismos autónomos y el Consorcio Provincial de Bomberos, en este último caso para la mejora de salarios y servicios”.

El capítulo de gastos

En relación a los capítulos de gastos, respecto a la vocación social de este presupuesto, se presta atención a la mejora de la atención social de los pueblos de la provincia, por lo que se incrementa esta partida en un 28,43%, con casi de 27 millones de euros”.

El apartado de infraestructuras también se ve incrementado “en 10 millones para alcanzar los 45 millones de euros, un 28,45% más, con partidas que van destinadas a los proyectos incluidos en el Plan Provincial de Obras y Servicios, el Plan de Aldeas y el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural, con lo que la Diputación mantiene centrados sus objetivos en los municipios de la provincia, cuyos ayuntamientos también aportan un porcentaje para la financiación de estos proyectos”.