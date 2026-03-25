La cruz procesional del Nazareno de Bujalance recupera su esplendor original tras su restauración

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado la cruz procesional de plata cincelada de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bujalance, obra del maestro platero José Basurto del 1677, que ha sido restaurada de una forma cuidada por el orfebre Emilio León, recuperando su esplendor original y preservando su conservación para el futuro.

Esta restauración ha sido posible, gracias a una subvención de 15.710 euros de la Diputación Provincial, recuperando así para la localidad, una de las piezas más importante de su patrimonio histórico y cofrade, una joya artística cordobesa y andaluza con más de tres siglos de historia.

El acto de presentación de la cruz se celebró en la Parroquia de San Francisco, en la misa de quinario en honor al Cristo. A la eucaristía acudieron, además del presidente de la Diputación la alcaldesa, Elena Alba y concejales del Consistorio.

El acto de presentación comenzó con la presentación del cartel anunciador de la cofradía, a cargo de Juan Luis Nieto Morales, gran devoto y porteador durante cuarenta y cinco años del Nazareno, cada madrugada del Viernes Santo. Seguidamente, tuvo lugar la bendición de dos candelabros arbóreos, realizados por el tallista bujalanceño Rafael Rueda, donados por los costaleros de Nuestro Padre Jesús. Finalmente, el párroco Francisco Roldán bendijo la cruz procesional de plata, que cada Madrugá del Viernes Santo porta la imagen del Nazareno.

Salvador Fuentes felicitó a la cofradía por su labor de preservar el patrimonio, señalando que esta cruz del siglo XVII es un símbolo de la devoción de todo un pueblo a través de los siglos y una de las piezas de platería más insignes de la provincia cordobesa.

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Asimismo, en el "compromiso institucional" de "proteger, conservar y poner en valor un legado que es de todos", anunció que la Diputación colaborará económicamente en la restauración de la ermita de Jesús, en la que aportarán también el Obispado y el Ayuntamiento. Se trata de un proyecto ya finalizado a nivel administrativo, cuyas obras comenzaran de forma inminente.