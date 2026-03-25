La CHG da luz verde a la construcción del nuevo campo de fútbol de Miragenil en Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, y el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, han informado de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha desbloqueado los trámites del proyecto de construcción del nuevo campo de fútbol de Miragenil, que se levantará en los Llanos del Cristo y tendrá una inversión aproximada de 1,5 millones de euros. Esta autorización supone superar el escollo que pesaba sobre el desarrollo del proyecto, que en los próximos meses podrá salir a licitación.

En el transcurso de la rueda de prensa, el alcalde recordó que las conversaciones con la CHG datan del verano de 2025, cuando el Ayuntamiento empezó a trabajar en una serie de subsanaciones al proyecto original. "Se ha justificado que la parcela elegida era la idónea desde el punto de vista urbanístico de acuerdo con lo dispuesto en el Plan especial del río Genil del año 1996, y además también se ha adaptado el plan de emergencias municipal, dado que el proyecto se sitúa en una zona inundable".

Cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba

Velasco también indicó que el proyecto, cuyo presupuesto asciende a 1.477.000 euros, será cofinanciado entre el Ayuntamiento, que aportará 805.000 euros y la Diputación, que destinará 672.000 euros, con cargo a los Planes Provinciales 2024-27.

Por su parte, Andrés Lorite recalcó que desde la CHG se pidió a los redactores del proyecto que las gradas del campo de fútbol, que inicialmente habían sido proyectadas de hormigón, fuesen desmontables, aspecto al que se ha unido el cumplimiento de una serie de condicionantes desde el punto de vista hidrológico. "La singularidad del terreno elegido hacía que el campo no se pudiera levantar en otra zona de los Llanos del Cristo que no fuera la elegida", dijo Lorite, quien añadió que, a partir de ahora, se procederá a la supervisión del proyecto técnico redactado por Javier Ponterrada.

Las obras podrían comenzar en el último trimestre de 2026

Después se necesitará que dicho proyecto sea aprobado por la Diputación y el Ayuntamiento, que este último aporte la cantidad que le corresponde consignar y, "en mayo o junio, pueda llevarse a cabo la licitación del expediente para su posterior adjudicación, con lo cual, en el último trimestre de 2026 comenzarán las obras, que tendrán un periodo de ejecución de entre diez y doce meses durante el año 2027". "Puente Genil va a tener un espacio deportivo único, acorde a la normativa y en una zona con una gran demanda social".

Por último, el arquitecto redactor del proyecto, Javier Ponferrada, explicó que el nuevo campo de fútbol de Miragenil se levantará sobre una superficie de 8.100 metros cuadrados, tendrá unas dimensiones de 100 x 55 metros, con una orientación este-oeste y con césped artificial, estando destinado a la práctica del fútbol base y de cantera. Del mismo modo, contará con dos vestuarios principales, otro para árbitros, un kiosco-bar y una zona de almacén. El campo también tendrá instalación para riego, cuatro torres de iluminación y un graderío con capacidad para 186 personas.