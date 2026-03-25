El tiempo
Calma en los cielos y sol por bandera: es la es la previsión de la Aemet para este miércoles en Córdoba
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
La primavera ya está asentada en Córdoba. El sol brilla desde hace días y las buenas temperaturas, así como el pronóstico a medio plazo, dan tranquilidad a los cofrades a solo cuatro días del Domingo de Ramos. Los cielos permanecerán prácticamente despejados durante toda la jornada y las temperaturas se mantienen con variaciones poco apreciables según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aunque el tiempo sigue estable, esta tarde se nublarán parcialmente los cielos en la capital cordobesa, lo que hace las máximas bajen un grado respecto a ayer y se queden en 23º, al igual que las mínimas, que no pasarán de los 6º.
En concreto, en pronóstico de la Aemet para este miércoles en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 6 y 23 grados; en Lucena, entre 8 y 20; en Pozoblanco, entre 5 y 20; y en Priego de Córdoba, entre 5 y 19 grados.
El tiempo este jueves
Para mañana jueves, 26 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados del noreste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 24º; en Lucena, entre 9º y 21º; en Pozoblanco, entre 7º y 18º, y en Priego, entre 8º y 20º.
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