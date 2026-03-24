Villa del Río incorpora a su patrimonio un Cristo gótico del siglo XV, la escultura más antigua de la localidad

El Ayuntamiento de Villa del Río ha incorporado a su patrimonio una talla anónima de Cristo Crucificado del siglo XV, considerada desde este momento la imagen escultórica más longeva conservada actualmente en la localidad, con más de quinientos años de antigüedad. El acto ha contado con la intervención del alcalde, Jesús Morales Molina; del comisario cultural Antonio Lara Quero, donante de la obra, y del escultor e imaginero Sebastián Montes Carpio, responsable del proceso de restauración.

La llegada de esta pieza ha sido posible gracias a la mediación de Antonio Lara Quero, quien fue contactado hace aproximadamente un año por la viuda del escultor José Ramón Poblador, vinculado a la galería madrileña Alfama. Durante su visita al estudio del artista en Madrid, se ofreció la posibilidad de que esta imagen pudiera incorporarse al patrimonio local, propuesta que fue aceptada con el objetivo de enriquecer el conjunto escultórico del municipio. Esta donación se suma además a otras obras procedentes del mismo legado artístico que próximamente serán entregadas.

Sebastián Montes identificó la relevancia histórica de la talla

Tras su llegada, la obra fue examinada por el imaginero Sebastián Montes, quien identificó desde el primer momento su relevancia histórica y artística, confirmándose que se trata de una pieza original gótica.

La imagen, realizada en madera de pino, conserva aproximadamente el 99% de su policromía original, oculta bajo capas de barnices oxidados. El principal deterioro era consecuencia del ataque de insectos xilófagos, lo que ha requerido tratamientos de desinsectación y consolidación.

Asimismo, se han reintegrado lagunas de estuco y policromía, recuperando la lectura original de la obra. La restauración ha permitido devolver a la talla su apariencia primitiva.

La cruz es de nueva ejecución

Desde el punto de vista material, son originales la imagen del Cristo, la corona de espinas y los clavos, mientras que la cruz y otros elementos son de nueva ejecución, siguiendo criterios históricos acordes con la estética gótica.

La talla responde plenamente a la iconografía del Cristo gótico, caracterizada por la curvatura en S del cuerpo, la expresión humanizada y otros rasgos propios del periodo.

Esta donación supone una incorporación de extraordinario valor al patrimonio histórico-artístico de la localidad, reforzando la imaginería religiosa andaluza.

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El alcalde Jesús Morales agradeció públicamente la generosidad de los implicados, destacando que la intervención ha permitido recuperar una pieza de excepcional relevancia para el patrimonio común.