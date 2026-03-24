Puente Genil activa el Plan Mananta 2026 para reforzar los servicios municipales y la seguridad en la Semana Santa

El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha el Plan Mananta 2026, un dispositivo especial de servicios diseñado para atender las necesidades que genera la Semana Santa, una de las celebraciones más multitudinarias, emblemáticas y de mayor proyección cultural, social y turística del municipio.

En él se implicarán varias delegaciones, así como Egemasa y la Policía Local. El dispositivo incorpora refuerzos específicos de limpieza viaria, con dos operarios más por la tarde para el barrido manual en la zona centro y en los itinerarios procesionales, y un refuerzo especial durante el Jueves y el Viernes Santo. A ello se suma la aplicación de un tratamiento específico sobre la calzada para reducir la adhesión de los restos de cera al pavimento.

En materia de limpieza y gestión de residuos, el plan contempla además la reubicación estratégica de contenedores en distintos puntos de la localidad. Asimismo, se distribuirán bidones para velas en distintas iglesias y tulipas protectoras en dependencias municipales y espacios vinculados a la organización de la Semana Santa. También se reforzarán los servicios ordinarios mediante la reorganización de rutas, la intensificación de la limpieza de contenedores y sus ubicaciones, el aumento del personal de guardia en mantenimiento y grúa, el reparto de vallas antivuelco y la instalación de aseos portátiles en zonas de mayor afluencia.

Reunión celebrada en el ayuntamiento de Puente Genil de cara al Plan Mananta 2026. / CÓRDOBA

Incremento de los servicios de la Policía Local

En el ámbito de la seguridad, el Ayuntamiento activará igualmente el operativo especial previsto dentro del Plan Mananta 2026 con la movilización de más de 200 servicios policiales, lo que supondrá un incremento aproximado del 30% en la presencia de agentes durante estos días.

El operativo se desarrollará desde el turno de noche del Viernes de Dolores hasta el turno de tarde del Domingo de Resurrección e incluirá medidas de señalización y prohibición de estacionamientos en los itinerarios procesionales, retirada de vehículos y mobiliario urbano, regulación del tráfico, colocación de vallas en cruces y puntos próximos a los recorridos y refuerzo de la presencia policial en zonas de gran afluencia.

Por su parte, la Agrupación de Cofradías asume la organización de los desfiles procesionales y pone a disposición servicio sanitario con ambulancia en todos los recorridos, en virtud del convenio anual suscrito con el Ayuntamiento de Puente Genil, dotado con 50.000 euros.