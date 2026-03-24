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La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas

La Policía científica ha tomado muestras de la zona para esclarecer lo ocurrido

Policía y forenses en el lugar de los hechos.

Policía y forenses en el lugar de los hechos. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre este martes en la zona de Torre de la Barca, cerca de una nave situada en la desembocadura del arroyo de las Coronadas.

Según ha podido saber este periódico, los hechos se produjeron minutos antes de las 16.00 horas, cuando los bomberos se desplazaron al lugar a petición de la sala del 091 para rescatar el cuerpo y ponerlo a disposición de la Policía Judicial y del forense, encargados de las diligencias correspondientes. En la zona se desplegó también un amplio operativo con presencia de Policía Local.

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La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hallazgo. Los agentes han tomado muestras en distintos puntos del entorno, incluido el área del puente, la CO-3204 (antigua carretera de Castro del Río) y las inmediaciones de la nave. Por el momento no han trascendido más datos.

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