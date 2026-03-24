Sucesos
La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
La Policía científica ha tomado muestras de la zona para esclarecer lo ocurrido
La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre este martes en la zona de Torre de la Barca, cerca de una nave situada en la desembocadura del arroyo de las Coronadas.
Según ha podido saber este periódico, los hechos se produjeron minutos antes de las 16.00 horas, cuando los bomberos se desplazaron al lugar a petición de la sala del 091 para rescatar el cuerpo y ponerlo a disposición de la Policía Judicial y del forense, encargados de las diligencias correspondientes. En la zona se desplegó también un amplio operativo con presencia de Policía Local.
La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hallazgo. Los agentes han tomado muestras en distintos puntos del entorno, incluido el área del puente, la CO-3204 (antigua carretera de Castro del Río) y las inmediaciones de la nave. Por el momento no han trascendido más datos.
- Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para 'superar el odio y el rencor
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
- Un motorista, herido grave tras un accidente múltiple en la ronda Oeste de Córdoba a la entrada del túnel de los Omeyas
- Irene Matamoros, hija de Kiko Matamoros, se casa en Lucena: todos los detalles de la boda en Córdoba