Sucesos
Una persona fallecida al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba en Cardeña
El accidente de tráfico se produjo sobre las 19.15 horas del martes en la N-420
Una persona ha perdido la vida en la tarde de este martes en el municipio cordobés de Cardeña tras salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
El suceso ha ocurrido en la carretera N-420, a las 19.15 horas tras la salida de la vía de un turismo. La sala coordinadora ha activado de inmediato tras recibir el aviso en el que se alertaba de una persona herdia. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, el 061 y los bomberos.
Poco después los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una persona de la que no se conocen más datos.
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