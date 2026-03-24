Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FP andaluzaCadáverSadeco S. SantaFernando SobrónVPO Huerta Santa IsabelFuturas viviendasMuerte violenta LucenaEscribanoCCF
instagramlinkedin

Sucesos

Una persona fallecida al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba en Cardeña

El accidente de tráfico se produjo sobre las 19.15 horas del martes en la N-420

Control de tráfico de la Guardia Civil.

Control de tráfico de la Guardia Civil. / Córdoba

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Una persona ha perdido la vida en la tarde de este martes en el municipio cordobés de Cardeña tras salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso ha ocurrido en la carretera N-420, a las 19.15 horas tras la salida de la vía de un turismo. La sala coordinadora ha activado de inmediato tras recibir el aviso en el que se alertaba de una persona herdia. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, el 061 y los bomberos.

Noticias relacionadas

Poco después los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una persona de la que no se conocen más datos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
  2. Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para 'superar el odio y el rencor
  3. La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
  4. Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios
  5. Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
  6. El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
  7. Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea
  8. Un motorista, herido grave tras un accidente múltiple en la ronda Oeste de Córdoba a la entrada del túnel de los Omeyas

Una persona fallecida al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba en Cardeña

Una persona fallecida al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba en Cardeña

Villa del Río incorpora a su patrimonio un Cristo gótico del siglo XV, la escultura más antigua de la localidad

Villa del Río incorpora a su patrimonio un Cristo gótico del siglo XV, la escultura más antigua de la localidad

La familia del cordobés detenido hace 14 meses en Guinea Ecuatorial exige al Gobierno que intervenga urgentemente

La familia del cordobés detenido hace 14 meses en Guinea Ecuatorial exige al Gobierno que intervenga urgentemente

La oposición de Lucena rechaza el cambio de la Junta sobre el sociosanitario

La oposición de Lucena rechaza el cambio de la Junta sobre el sociosanitario

Vecinos de Lucena relatan el impacto del crimen de la calle Cesteros: "Cuidó de su hija y de su nieto mientras pudo"

Vecinos de Lucena relatan el impacto del crimen de la calle Cesteros: "Cuidó de su hija y de su nieto mientras pudo"

Puente Genil activa el Plan Mananta 2026 para reforzar los servicios municipales y la seguridad en la Semana Santa

Puente Genil activa el Plan Mananta 2026 para reforzar los servicios municipales y la seguridad en la Semana Santa

Pedraza Joyas lleva la artesanía de Montilla al Museo Nacional de Artes Decorativas

Pedraza Joyas lleva la artesanía de Montilla al Museo Nacional de Artes Decorativas

La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas

La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
Tracking Pixel Contents