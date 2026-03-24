Pedraza Joyas lleva la artesanía de Montilla al Museo Nacional de Artes Decorativas

La firma de Montilla Pedraza Joyas participa hasta el próximo 29 de marzo en la décima Muestra de Orfebrería Contemporánea que se celebra en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, donde exhibe una pieza inspirada en la Mezquita de Córdoba, en el marco de una exposición internacional vinculada al Madrid Design Festival.

La presencia de Pedraza Joyas en este evento sitúa nuevamente a la artesanía montillana en un escaparate de primer nivel. La Muestra de Orfebrería Contemporánea, inaugurada el pasado 11 de febrero, reúne en la capital de España a creadores de distintos países en una cita consolidada dentro del ámbito del diseño contemporáneo aplicado a la joyería y la orfebrería artística.

La exposición está organizada por la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas junto al propio Museo Nacional de Artes Decorativas y forma parte del programa oficial del Madrid Design Festival, lo que refuerza su proyección cultural y su carácter internacional.

Exponen 72 diseñadores de 30 países

En ese contexto, la muestra, comisariada por Lorena Martínez de Corral, tiene como principal objetivo la difusión y promoción del diseño contemporáneo en joyería y orfebrería, poniendo el foco en la creatividad, la innovación formal y la investigación estética. Un total de 80 obras, creadas por 72 diseñadores procedentes de 30 países, integran esta edición, que cuenta además con Chequia como país invitado y que presenta desde propuestas minimalistas y experimentales hasta reinterpretaciones actuales de técnicas tradicionales.

Pieza de orfebrería montillana que se exhibe en el Museo Nacional de Artes Decorativas. / CÓRDOBA

La firma montillana Pedraza Joyas ha sido seleccionada para formar parte de esta décima edición con una pieza singular: un brazalete realizado en plata de ley con baño de oro e inspirado en el arco del Mihrab de la Mezquita de Córdoba. La elección de esta obra conecta la tradición artística andaluza con los lenguajes contemporáneos del diseño, aportando una mirada personal que dialoga con el resto de propuestas internacionales.

Por otro lado, la participación de Pedraza Joyas en esta muestra se suma a una trayectoria reciente marcada por su presencia en escenarios destacados. Ya en octubre del pasado año, la diseñadora Paqui Pedraza llevó su trabajo hasta el Casino Gran Vía de Madrid, donde presentó una colección de piezas únicas y personalizadas.

Continuación del legado familiar

Y es que el trabajo de la firma montillana se caracteriza por una estrecha relación entre diseño, emoción y memoria. "Nos gustan las joyas que van más allá del simple complemento. Por ello, nuestro trabajo se dirige hacia personas que aman el diseño y que buscan algo diferente", detalló Paqui Pedraza, poniendo de relieve una filosofía creativa que se mantiene también en la pieza ahora expuesta en el Museo Nacional de Artes Decorativas.

La trayectoria de Pedraza Joyas está profundamente ligada a la herencia familiar. La diseñadora continúa el legado de su padre, José Pedraza Luque, reconocido artesano de la orfebrería cordobesa, cuya influencia sigue presente en cada una de sus creaciones.

Desde su taller en Montilla, abierto en 2013 en la calle Puerta de Aguilar, la firma ha sabido conjugar la tradición artesanal con las tecnologías actuales, elaborando piezas en oro y plata de primera ley que combinan precisión técnica y carga simbólica.