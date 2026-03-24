La oposición de Lucena rechaza el cambio de la Junta sobre el sociosanitario

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Lucena le reprochan al gobierno local del PP la "marginación del resto de formaciones políticas" al suscribir un acuerdo con la Junta sobre el futuro centro de alta resolución de procesos que califican de "electoralista". El PSOE, expresamente, tilda de "desprecio" esta actitud hacia el Pleno y al conjunto de la sociedad local. En líneas generales, transmiten incredulidad por la ausencia de proyecto técnico y memoria económica, censuran el descenso de las prestaciones respecto del plan funcional precedente y siguen exigiendo una infraestructura hospitalaria. Sólo Vox y, con ciertas reservas, IU, saludan el potencial progreso en las condiciones asistenciales.

La postura de los diferentes grupos políticos

El portavoz del PSOE, Paco Algar, afirma que "esto no es lo que Lucena" acumula años demandando, ya que "todo lo que no lleva la palabra hospital, no es hospital". Por su parte, Jesús López, de Ciudadanos, admite que "ha sido un jarro de agua fría" y añade que la Junta otorga a Lucena una "solución idéntica a otras localidades" de la comunidad autónoma.

Vox recuerda a través de la portavoz, Laura Sánchez, que durante décadas PSOE y PP solo han incurrido en "promesas incumplidas" y, finalmente, Miguel Villa, de IU, pide al Ejecutivo andaluz que "no nos venga con más milongas" y lamenta que, en modo alguno, signifique "un salto estructural" la futura dotación sanitaria.