Las obras para evitar inundaciones en la carretera Montilla-Montalbán arrancarán en menos de un mes: nuevo puente y corte de la CO-4207

Cuando llueve con fuerza —y a veces ni siquiera hace falta tanto— la carretera entre Montilla y Montalbán vuelve a ser noticia por el mismo motivo: el arroyo Salado se desborda, anega la calzada y obliga a cortar el tráfico. Para poner freno a este problema recurrente, la Diputación de Córdoba iniciará en menos de un mes comenzará la construcción de un nuevo puente en la CO-4207, una actuación destinada a reducir las inundaciones en un tramo clave para la comunicación entre ambos municipios.

Así lo ha anunciado este martes el delegado de Infraestructuras de la Diputación, Andrés Lorite, quien ha señalado que la institución provincial ha adjudicado los trabajos a la empresa castreña Exnitransa por 1,4 millones de euros. Acompañado por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, Lorite ha recalcado que se trata de una intervención necesaria para resolver un “problema histórico” que afecta a la movilidad y genera episodios de riesgo y cortes reiterados.

Fuentes ha subrayado que “no hace falta que las lluvias sean muy intensas” para que el arroyo se desborde y deje inutilizada una vía fundamental para la Campiña. En esa línea, Lorite ha recordado que de Montilla dependen servicios básicos para Montalbán, como la recogida de basuras o la actividad comercial. Ambos han apuntado a varios factores que agravan la situación, como la falta de limpieza del cauce y, sobre todo, la existencia de un puente aguas abajo que “actúa como presa”.

Lorite ha recordado que ya en 2023 la Diputación reservó una partida de 1,4 millones de euros para acometer estos trabajos, que estaban condicionados por trámites con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que, según ha señalado, ya se han desbloqueado.

Detalles de la obra

La actuación comenzará en las próximas semanas y consistirá en la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Salado, con un vano de 28 metros y una altura diseñada para salvar las crecidas: 2,5 metros más que la del paso actual. La intervención se ejecutará entre los puntos kilométricos 5,406 y 5,434.

Corte de tráfico en la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán el pasado mes de enero. / José Antonio Aguilar

El puente tendrá un tablero mixto, formado por perfiles de acero estructural y losa de hormigón armado. Además, se realizará un cambio de trazado para elevar la cota de la carretera y evitar que vuelva a anegarse con facilidad.

Los trabajos, según ha indicado Lorite, tendrán un plazo de ejecución de seis meses y obligarán a cortar la carretera en ese punto durante la obra.