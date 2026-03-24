Lectura de matrículas, planos fijos y visión panorámica: así serán las cámaras de tráfico que se instalarán en Puente Genil

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado este martes el expediente de contratación, los pliegos administrativos y técnicos y la apertura del procedimiento de licitación del contrato para el suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento integral del futuro sistema municipal de cámaras de control del tráfico.

El expediente se tramita mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación. La actuación permitirá dotar al municipio de una infraestructura tecnológica orientada al control del tráfico, la supervisión de accesos, la mejora de la movilidad urbana y el apoyo operativo a la Policía Local, mediante una plataforma centralizada de gestión, grabación y consulta de imágenes, que permitirá la gestión de datos. El contrato comprende una solución integral que incluye tanto la implantación del sistema como su mantenimiento.

Habrá 39 cámaras en 23 puntos de servicio

El sistema estará compuesto por 39 cámaras inteligentes, distribuidas en 23 puntos de servicio. En concreto, el proyecto contempla la instalación de 11 cámaras de lectura automática de matrículas en dos carriles, 17 cámaras de plano fijo general y 11 cámaras multisensor de visión panorámica (360º o 180º), diseñadas para ofrecer cobertura en distintos tipos de espacios urbanos y viarios.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, informa sobre la licitación del sistema de cámaras de tráfico. / V. Requena

En términos prácticos, este sistema permitirá reforzar la supervisión de entradas y salidas del municipio, mejorar el seguimiento de la circulación en glorietas y cruces, registrar incidencias y ofrecer más medios técnicos de apoyo a la Policía Local y a los servicios municipales. La memoria del proyecto señala además que la actuación contribuirá a mejorar la obtención y conservación de imágenes, facilitar la investigación de incidentes y reforzar la coordinación con otros servicios públicos: seguridad ciudadana y seguridad vial.

El contrato inicial será por cuatro años

En el plano económico, el proyecto cuenta con un presupuesto base total de 326.612,88 euros, IVA incluido, que integra la fase de suministro, instalación y puesta en servicio del sistema, así como el mantenimiento y soporte técnico durante la duración inicial de cuatro años. De esa cantidad, el expediente aprobado autoriza un gasto inicial de 164.956,88 euros, IVA incluido, mientras que el mantenimiento máximo previsto asciende a 161.656,00 euros, IVA incluido. La memoria del proyecto establece un plazo máximo de tres meses para la instalación y puesta en servicio del sistema. La duración total del contrato, incluido el mantenimiento, será de cuatro años, con posibilidad de una prórroga adicional de un año en los términos previstos en el expediente.

Asimismo, las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 30 días naturales para presentar sus proposiciones, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, debiendo realizarse la presentación de ofertas exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La implantación y funcionamiento del sistema deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Puente Genil inicia formalmente la fase de licitación del contrato para la futura implantación del sistema municipal de cámaras de control del tráfico.