Ayudas a la natalidad
La Diputación de Córdoba renueva el cheque bebé: requisitos, plazo y cómo solicitar la ayuda de 600 euros
El año pasado 1.700 familias lo solicitaron, frente a las 500 de 2024
Las solicitudes del cheque bebé de la Diputación de Córdoba se dispararon en 2025 hasta alcanzar las 1.700, más de tres veces que el año anterior. A la vista de esta demanda, la institución provincial ha decidido prorrogar la ayuda para nacimientos y adopciones en municipios de la provincia durante este año.
Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha destacado el aumento de beneficiarios: de unas 500 familias en 2024 a 1.700 en 2025. Fuentes ha defendido la continuidad del programa al considerar que ha supuesto un “salto cualitativo muy importante” y que pretende aliviar la situación de “muchas familias que necesitan un empujón”.
Para esta convocatoria, la Diputación destinará un millón de euros, ampliable en medio millón más si fuera necesario.
Requisitos y cómo solicitarlo
Podrán acogerse a la ayuda los nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026 en municipios de menos de 50.000 habitantes —es decir, todos salvo la capital—. La convocatoria no establece límite de renta.
Entre los requisitos, se exige acreditar al menos un año de empadronamiento y certificar la convivencia del menor con sus progenitores.
El plazo de solicitud se abre este viernes 27 de marzo. La cuantía prevista es de 600 euros por cada nacimiento o adopción.
La tramitación puede realizarse a través de la sede electrónica de la Diputación, aunque también se podrá solicitar apoyo en los Puntos Vuela, donde facilitarán tanto la obtención del certificado digital como la cumplimentación y presentación de la solicitud.
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