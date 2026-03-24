La Diputación de Córdoba reafirma su apoyo a los derechos trans con la lectura de un manifiesto por la visibilidad.

La igualdad también se defiende dando visibilidad a quienes aún encuentran barreras cada día. La Diputación de Córdoba se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo, con la lectura de un manifiesto institucional centrado en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas trans.

Según ha informado la propia institución provincial, el encargado de dar lectura al Manifiesto por la Visibilidad y Solidaridad Trans ha sido el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en un acto en el que ha estado acompañado por la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno.

Durante su intervención, Fuentes ha destacado la importancia de esta fecha como un momento para reconocer públicamente la realidad de las personas trans y para recordar que todavía persisten obstáculos que impiden una igualdad plena. En ese sentido, ha señalado que el 31 de marzo representa una oportunidad para “visibilizar los obstáculos que aún persisten y reafirmar el compromiso institucional” con una sociedad más justa e inclusiva.

Un acto en defensa de la dignidad y la igualdad

El presidente de la Diputación ha enmarcado esta conmemoración en la defensa de los derechos y de la dignidad de todas las personas, con independencia de su identidad de género. Fuentes ha insistido en que la igualdad no puede entenderse como una meta ya alcanzada, sino como un proceso continuo que exige responsabilidad pública y compromiso social.

Desde esa idea, el máximo responsable de la institución provincial ha advertido de que este tipo de actos no deben quedarse en una mera conmemoración simbólica. A su juicio, el respaldo a las personas trans debe traducirse en acciones sostenidas, en políticas públicas eficaces y en una escucha activa de sus necesidades y reivindicaciones.

Compromiso institucional con una sociedad inclusiva

La Diputación ha querido trasladar así un mensaje de respaldo institucional a favor de una sociedad “más justa, inclusiva y cohesionada”, en la que todas las personas puedan vivir con seguridad, libertad y dignidad.

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Con este acto, la institución provincial vuelve a situar la visibilidad trans en el centro de su agenda pública en una fecha especialmente señalada para el colectivo. Un gesto institucional que busca recordar que la igualdad real no solo se proclama, sino que también debe sostenerse con compromiso político y con medidas concretas.