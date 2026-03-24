El talento joven vuelve a encontrar un gran escaparate en la provincia de Córdoba. La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, ha convocado el 3 Concurso de Jóvenes Intérpretes de Música de la Provincia, una iniciativa dirigida al alumnado de conservatorios y escuelas de música con la que se busca impulsar la excelencia artística y dar visibilidad a nuevas promesas del ámbito musical.

La información ha sido trasladada por el responsable de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha subrayado que el objetivo del certamen es “dar visibilidad a todos estos jóvenes” y favorecer el desarrollo de sus habilidades musicales, al tiempo que se fomenta la colaboración y el crecimiento de la comunidad musical cordobesa.

Podrán participar estudiantes matriculados en los conservatorios superiores y profesionales de música de la provincia, así como alumnado de escuelas de música, y no habrá límite de edad. Se trata, por tanto, de una convocatoria abierta a distintos niveles de formación y perfiles dentro del ámbito musical cordobés.

Dos modalidades y 6 categorías

Los aspirantes podrán inscribirse en la modalidad de solista y también como integrantes de un grupo de música de cámara, con la posibilidad de presentarse de forma simultánea en ambas opciones.

El concurso establece 6 categorías: Grado Superior; 5.º y 6.º de Grado Profesional; 3.º y 4.º de Grado Profesional; 1.º y 2.º de Grado Profesional; Grado Elemental o Enseñanzas Básicas; y Escuelas de Música.

La Diputación de Córdoba convoca el tercer Concurso de Jóvenes Intérpretes para alumnado de conservatorios y escuelas de música. / CÓRDOBA

El coordinador del certamen y director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Ureña, ha destacado que Córdoba cuenta con una amplia red de centros de música y que esta iniciativa está alcanzando un notable seguimiento. Según ha explicado, muchos alumnos comienzan a prepararse para este concurso desde el inicio del curso, lo que contribuye además a motivarlos de cara a un posible futuro profesional en este campo.

Fase de vídeo y final presencial

El concurso constará de 2 fases. En una primera etapa de selección, los candidatos serán evaluados a partir del análisis de un vídeo que deberán enviar junto con la solicitud de inscripción.

Posteriormente, se celebrará una fase final presencial, cuya fecha, lugar y horario serán determinados por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

En cuanto a los premios, la convocatoria contempla cuantías que van desde 500 euros para solistas y 800 euros para grupos de música de cámara, hasta 2.500 euros para solistas y 3.000 euros para música de cámara.

Las bases del concurso fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de marzo, y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 24 de marzo hasta el 22 de abril.

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Con esta nueva edición, la Diputación de Córdoba refuerza su apuesta por la música, la formación artística y el apoyo al talento emergente de la provincia, ofreciendo a los jóvenes intérpretes una plataforma para mostrar su trabajo y seguir creciendo en su trayectoria musical.