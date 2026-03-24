Detenido en Priego de Córdoba tras robar con un cuchillo y amenazar a un comerciante para obtener 150 euros

La violencia irrumpió en un comercio de Priego de Córdoba y acabó con un detenido días después. Según ha informado la Guardia Civil, agentes del instituto armado han arrestado en la localidad al presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial, donde supuestamente amenazó a la víctima con un arma blanca para apoderarse del dinero.

Los hechos fueron denunciados el pasado 4 de marzo de 2026 en el Puesto Principal de Priego de Córdoba. De acuerdo con la versión trasladada por la Guardia Civil, el sospechoso accedió al interior del negocio y se dirigió hacia la zona en la que se encontraba el propietario. Cuando este le indicó que se acercara al área de atención al público, el joven sacó presuntamente un cuchillo y comenzó a intimidarlo.

Siempre según la información oficial, el asaltante le ordenó que no hiciera ruido y le exigió todo el dinero que llevara encima. La víctima le entregó 70 euros que guardaba en su cartera. Acto seguido, el presunto autor reclamó también el dinero de la caja registradora, de donde obtuvo otros 80 euros antes de huir del lugar.

Investigación en Priego de Córdoba

Tras la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación para tratar de identificar al responsable del asalto. Los datos aportados por el denunciante, junto a las gestiones practicadas por los agentes, permitieron localizar y detener al presunto autor de los hechos.

La nota oficial señala que se trata de una persona conocida por sus antecedentes policiales, aunque será la autoridad judicial la que determine ahora su situación y las posibles responsabilidades penales derivadas del caso.

Puesto a disposición judicial

El detenido y las diligencias instruidas han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La actuación se enmarca en los servicios de Seguridad Ciudadana que la Guardia Civil mantiene en la provincia de Córdoba.

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Este nuevo suceso vuelve a poner el foco sobre la preocupación que generan los robos con intimidación en establecimientos comerciales, especialmente cuando se emplean armas blancas para amenazar a trabajadores o propietarios. En casos así, la rápida denuncia y la investigación policial resultan clave para tratar de esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en el tejido comercial de los municipios.