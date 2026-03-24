El Ayuntamiento de Cabra adjudica el servicio de recogida de basura y limpieza viaria por 22 millones de euros para diez años

El Pleno del Ayuntamiento de Cabra ha adjudicado, con el respaldo de los grupos políticos municipales de PP, PSOE y Unidad Vecinal Egabrense y la abstención de Vox, la contratación de la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos municipales, gestión del Punto Limpio y limpieza viaria a la entidad Grupo Paprec SLU por ser la entidad licitadora de las cuatro que concurrieron al proceso que ha obtenido la mejor puntuación, por un importe total de 2.199.666,15 de euros al año, siendo la cuantía correspondiente a 10 años de duración del contrato de 21.996.661,5 euros, junto con los compromisos presentados en su oferta.

Entre otros, y según el pliego de la licitación, la empresa se compromete a invertir un millón de euros en la renovación de los contenedores y sistemas de soterrados de toda la ciudad, incluyendo la incorporación del contenedor marrón para recogida selectiva de materia orgánica; la renovación total e incremento de la maquinaria con nuevos sistemas más modernos, eficientes y sostenibles, con un presupuesto que ronda los tres millones de euros, o la subrogación total y aumento de la plantilla de trabajadores.

El punto limpio abrirá todos los días

También establece la apertura del punto limpio todos los días de la semana y el incremento a dos días del servicio de recogida de enseres, así como la incorporación de nuevas condiciones en el ámbito de la limpieza viaria, como la intensificación del servicio en parques infantiles, la renovación de papeleras, el aumento en la frecuencia de desbroces y limpieza de imbornales, o la creación de un servicio de limpieza de manchas en pavimento.

La Corporación municipal de Cabra, durante el pleno. / J. Moreno

En el apartado de mociones, y tras votarse por separado cada uno de sus puntos, salió adelante la presentada por Uvega por la que el Consistorio estudiará la posibilidad de introducir modificaciones en las ordenanzas fiscales correspondientes al próximo año, con el objetivo de facilitar en la medida de lo posible el acceso a la vivienda en la ciudad.

Con los votos de todos los grupos municipales se respaldó una segunda moción de Uvega, por la que el Ayuntamiento volverá a instar a la Junta de Andalucía a elaborar un estudio de viabilidad relacionado con la posible ejecución de un edificio anexo al Hospital Infanta Margarita, que se ubicará sobre la actual plaza denominada Paco Carmona, tal y como venía planificado en el Plan de Modernización 2003-2008 para dicho centro hospitalario, permitiendo así la ampliación de las instalaciones existentes.

Bonificaciones en eventos culturales

A instancias del PSOE, salió adelante una moción con la abstención del PP, Uvega y Vox para iniciar los trámites necesarios para estudiar la implantación de una tarifa reducida o bonificación en el precio de las entradas de los eventos culturales organizados o promovidos por el Ayuntamiento para personas empadronadas en el municipio. Con carácter orientativo, según la moción, esa reducción podría situarse entre el 10 y el 25 por ciento respecto al precio general, sin perjuicio de la determinación que resulte del estudio técnico correspondiente.

Por el contrario, no salió adelante una moción de Vox, al contar con el voto en contra de Uvega y la abstención del PSOE y del PP, en la que se condenaba cualquier agresión física o verbal contra personal sanitario y de seguridad, incluyendo vigilantes, Policía Local y trabajadores de los centros sanitarios de Cabra y expresar su solidaridad, reconocimiento y apoyo institucional a los trabajadores afectados y al conjunto del personal del hospital Infanta Margarita y del centro de salud Matrona Antonia Mesa Fernández, tras los hechos acaecidos en la madrugada del pasado 23 de febrero en el área de Urgencias del hospital, cuando vigilantes de seguridad fueron agredidos mientras desempeñaban sus funciones.