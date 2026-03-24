El tiempo
La Aemet sigue dando un respiro y Córdoba disfruta de un día con poca inestabilidad atmosférica
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
El Domingo de Ramos va acercándose y el clima no puede ser más prometedor para los cofrades, así como para la evolución turística en la ciudad y la provincia durante la Semana Santa. Un simple vistazo al tiempo previsto para toda la semana indica hasta qué punto la inestabilidad queda, de momento apartada de los pronósticos.
El sol es el rey de las previsiones y las temperaturas siguen siendo agradables, con algo de calor en las horas centrales de la tarde pero aún frío durante la madrugada. Nada de desterrar el nórdico ni la manta. Ya saben: hasta el 40 de mayo no se quiten el sayo. Y es que la Aemet continúa dando la tregua a nuestra provincia, con mínimas alrededor de los 7 grados, máximas que no se acercan a los 25º y cielos soleados.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy martes, 24 de marzo, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero descenso. Vientos variables flojos.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 8 y 22 grados; en Lucena, entre 8 y 18; en Pozoblanco, entre 5 y 18; y en Priego de Córdoba, entre 7 y 17 grados.
El tiempo este miércoles
Para mañana miércoles, 25 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos con intervalos altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 23º; en Lucena, entre 8º y 20º; en Pozoblanco, entre 6º y 20º, y en Priego, entre 5º y 19º.
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