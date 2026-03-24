Un hombre de 42 años, herido grave en un accidente en la carretera A-339 en Priego

La ronda de circunvalación de la A-339 a su paso por Priego se ha cobrado un nuevo accidente de tráfico de gravedad en la mañana de este martes, tras colisionar un turismo con un camión en el punto kilométrico 24,9 de la carretera, en la intersección de esta vía autonómica con el Camino de los Silos. Un hombre de 42 años ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital Reina Sofía de Córdoba con un traumatismo craneoencefálico, tras salir de un cruce y colisionar el turismo en el que viajaba en dirección a Cabra con un camión que iba en sentido Alcalá la Real, sufriendo un violento impacto lateral que ha destrozado el turismo, quedando volcado en uno de los arcenes de la vía.

El herido ha sido trasladado al hospital en helicóptero

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Guardia Civil; del cercano parque comarcal de bomberos de Priego, que procedieron a extraer al herido del interior del vehículo; asistencias sanitarias, que lo estabilizaron en el mismo lugar en el que se produjo el siniestro, y un helicóptero del 061 que lo trasladó al centro hospitalario de la capital cordobesa.

Según las primeras hipótesis, el vehículo siniestrado podría no haber respetado la señal de Stop que existe en la incorporación del Camino de los Silos con la A-339, sufriendo un impacto en su parte izquierda por un camión que circulaba en ese momento en sentido contrario y que no pudo esquivarlo.

El accidente ha generado grandes retenciones de tráfico en la zona

Debido a la aparatosidad del siniestro, la circulación estuvo cortada en la zona durante algo más de media hora, generándose importantes retenciones en la entrada a Priego por la zona de la rotonda de Los Almendros.

Se da la circunstancia de que en junio de 2023 se inauguraban las obras ejecutadas en los tramos de concentración de accidentes situados entre los puntos kilométricos 22,5 y 28,3 de esta vía a su paso por Priego, siendo el cruce en el que se ha producido este accidente una de las zonas en las que no se actuó en su momento. De hecho, es considerada como muy peligrosa debido a la escasa visibilidad que tiene el giro a la izquierda para incorporarse desde el Camino de los Silos a la A-339 en dirección a Cabra.