Repullo y Molina aplauden los efectos de la gestión y la vía andaluza de Juanma Moreno en Córdoba frente a la "involución" que encarna Montero

El Partido Popular de Córdoba ha celebrado en la tarde de este lunes 23 su Comité Ejecutivo Provincial de marzo, un acto que ha estado presidido por el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo; y por el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, en el que han evaluado el "impacto de un programa marcado por la escucha con las personas, con diferentes colectivos de la sociedad cordobesa para seguir avanzando y conquistando metas que antes parecían imposibles".

Ambos han resaltado que la "imparable evolución que está experimentando la provincia en los últimos años es una muestra directa de los efectos de la vía andaluza que promulga Juanma Moreno y que lleva poniendo en práctica a lo largo de estos casi ocho años como presidente de todos los andaluces".

Córdoba, "mucho mejor que hace siete años"

Ello hace, en palabras de Molina, "que nos sintamos muy orgullosos de lo que está ocurriendo en Andalucía, gracias a gobiernos sensatos y responsables" como el de la Junta, la Diputación o el de los 31 consistorios "que tiene el Partido Popular para tomar esas decisiones" en una provincia "mucho mejor de lo que era hace siete años" y que "ha dejado de perderse en pensar qué quiere ser de mayor para empezar a tomar decisiones". Por ejemplo, añade, con la logística, que está "atrayendo empresas de muchos puntos de España con ese gran reto de la industria sostenible, que mejora la empleabilidad de calidad y de duración", o por la formación profesional casi "a la carta" para las empresas, para sus necesidades de empleo en Andalucía", como ha detallado el también delegado del Gobierno de Andalucía en Córdoba.

"Y que desde luego -agregó- se hace con el proyecto de Juanma Moreno de la vía andaluza, de lo que aquí llamamos el modelo Córdoba, que es hacerlo de la mano de la sociedad, escuchando a la sociedad y siendo el partido que más se parece a sus anhelos y a sus esperanzas", pues "eso es lo que intentamos trabajar de la mano de todos y cada uno de los compañeros que hoy nos reunimos en este comité ejecutivo", ha zanjado Molina.

El récord continuo en exportaciones

A este respecto, el secretario general de los populares andaluces ha aprovechado para recordar que esos "buenos datos cordobeses son perfectamente extrapolables a los del conjunto de la región, cuyo PIB ha aumentado cerca de 13 puntos desde 2019 y que se ha convertido en líder en creación de nuevas sociedades, hasta el punto de que ocho de cada diez nuevas empresas que se crean en España son de Andalucía".

Repullo ha incidido también en que "los autónomos son ya más de medio millón -591.000- en la comunidad y que hay indicadores que nos sitúan enfocados hacia el récord continuo, como los 40.000 millones de euros en exportaciones o el hecho de ser referencia en renovables e hidrógeno verde".

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"Ni un día sin datos de corrupción en torno a Montero"

"La otra cara de la moneda -ha continuado- es Montero. No pasa una semana sin que tengamos un dato de corrupción", además sobre personas "que están íntimamente relacionadas" con ella. Así, ha puesto de ejemplo al presidente de SEPI, "que ya estaba con ella cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía" para a continuación aludir a la nueva querella de la Fiscalía Anticorrupción contra quien fuera el número tres de la ministra de Hacienda, "también implicado en una trama de contratos y de cobro de mordidas". "Esto es lo que nos espera de María Jesús Montero, esto es lo que trae a Andalucía", ha manifestado.