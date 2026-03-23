Turismo Inteligente
Pozoblanco articula un sistema para optimizar su oferta turística
Una inversión de casi 300.000 euros por parte de la Junta de Andalucía permitirá desarrollar el proyecto ‘Slow Turismo’, que se prevé que se encuentre en funcionamiento antes del verano
Municipios de Andalucía están inmersos en desarrollar proyectos de ciudades y territorios inteligentes (orden CITI), una acción que llegará a Pozoblanco con una inversión de casi 300.000 euros por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y que podría materializarse a finales de verano. En concreto, la actuación pozoalbense se denomina ‘Slow Turismo’ y tiene como finalidad articular un sistema de turismo inteligente con actuaciones en diferentes iniciativas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la llegada de visitantes y con la oferta turística de la localidad.
La intervención prevista incluye el desarrollo de una plataforma de turismo inteligente, además de sistemas de señalización, cartelería digital y monitorización. Esta plataforma permitirá la promoción turística de la localidad con un control más eficaz de los procesos de gestión turística, difusión, comercialización, promoción y captación de datos. Así, la red de señalización turística inteligente no solo facilitará la información a la ciudadanía, sino que permitirá al Ayuntamiento recabar datos y mejorar su planificación turística.
Por otro lado, la inversión también conlleva la implantación de un sistema de cartelería digital, así como la implantación de un sistema de monitorización de plazas de aparcamiento que favorezca el conocimiento del nivel de ocupación de la red y el establecimiento de un sistema de información a la ciudadanía para promover una movilidad sostenible en el municipio pozoalbense.
Tiempo de ejecución
Desde el Ayuntamiento de la localidad se ha valorado positivamente esta intervención porque «supone un paso muy importante en la modernización de Pozoblanco como destino turístico inteligente. Apostamos por un modelo más sostenible, accesible y adaptado a las nuevas demandas de los visitantes, donde la tecnología nos va a ayudar a mejorar la experiencia sin perder nuestras identidad», según valoró el alcalde, Santiago Cabello.
Otro de los puntos valorados por el primer edil pozoalbense es opción de obtener información sobre el comportamiento de los visitantes lo que «nos facilitará una mejor planificación y toma de decisiones en materia turística». Por último, Cabello aseguró que el proyecto se encuentra actualmente en su «recta final» y que, según las previsiones que se manejan, se espera que «antes de verano pueda ver la luz» tras la inversión realizada por la Junta.
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