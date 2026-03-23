Promoción industrial
Invergroup Finanzas promueve a la construcción de 25 naves industriales en el polígono Mantón de Manila de Cabra
El Ayuntamiento de Cabra impulsa la expansión de la zona industrial, en la que se van a invertir más de 800.000 euros en naves de pequeño formato
El polígono industrial Mantón de Manila de Cabra está siendo en estos días objeto de una serie de nuevas iniciativas de promoción que lo harán crecer con 25 naves industriales según ha destacado el alcalde, Fernando Priego, junto a los delegados municipal de Desarrollo Local y de Urbanismo, Toñi García y Alfonso Vergillos, respectivamente, con las que se está dando respuesta "al dinamismo empresarial y la creciente demanda de suelo productivo" en la ciudad.
En concreto, el primer edil ha dado cuenta de una primera promoción privada de 11 naves de pequeño formato -denominadas naves nido- cuya construcción ya ha comenzado en la calle Gremio de Agricultores del mencionado polígono y que está siendo impulsada por la empresa Invergroup Finanzas.
El Ayuntamiento ya ha aprobado una segunda promoción de naves
Según ha explicado Priego, el Ayuntamiento ya concedió la correspondiente licencia urbanística para esta actuación, subrayando que la mayoría de las naves han sido adquiridas prácticamente sobre plano, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de demanda y el interés por este tipo de espacios empresariales.
Asimismo, el alcalde ha anunciado que el Consistorio ya ha aprobado en estos días, una segunda promoción en la misma calle, también promovida por la misma empresa y en la que se contempla la construcción de 14 naves adicionales, lo que elevará a 25 el número total de unidades previstas en ambas fases.
Priego ha valorado positivamente estas iniciativas privadas, al considerar que "contribuyen a reforzar el tejido productivo local y a generar nuevas oportunidades económicas en la ciudad, en línea con la estrategia municipal de impulso al suelo industrial y cuya inversión en este caso, cifrada en más de 800.000 euros, dinamizará el polígono industrial, generando puestos de trabajo, empleo y dinamismo económico".
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