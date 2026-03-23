Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos barriosComercio ambulanteManuel TorralboHotelesMotorista heridoIglesia¿Lluvia en S. Santa?CCFTrinitariosWallada de la Mata
instagramlinkedin

Promoción industrial

Invergroup Finanzas promueve a la construcción de 25 naves industriales en el polígono Mantón de Manila de Cabra

El Ayuntamiento de Cabra impulsa la expansión de la zona industrial, en la que se van a invertir más de 800.000 euros en naves de pequeño formato

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, presenta la nueva promoción de naves industriales.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, presenta la nueva promoción de naves industriales. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El polígono industrial Mantón de Manila de Cabra está siendo en estos días objeto de una serie de nuevas iniciativas de promoción que lo harán crecer con 25 naves industriales según ha destacado el alcalde, Fernando Priego, junto a los delegados municipal de Desarrollo Local y de Urbanismo, Toñi García y Alfonso Vergillos, respectivamente, con las que se está dando respuesta "al dinamismo empresarial y la creciente demanda de suelo productivo" en la ciudad.

En concreto, el primer edil ha dado cuenta de una primera promoción privada de 11 naves de pequeño formato -denominadas naves nido- cuya construcción ya ha comenzado en la calle Gremio de Agricultores del mencionado polígono y que está siendo impulsada por la empresa Invergroup Finanzas.

El Ayuntamiento ya ha aprobado una segunda promoción de naves

Según ha explicado Priego, el Ayuntamiento ya concedió la correspondiente licencia urbanística para esta actuación, subrayando que la mayoría de las naves han sido adquiridas prácticamente sobre plano, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de demanda y el interés por este tipo de espacios empresariales.

El alcalde de Cabra observa los planos de las naves industriales.

El alcalde de Cabra observa los planos de las naves industriales. / J. Moreno

Asimismo, el alcalde ha anunciado que el Consistorio ya ha aprobado en estos días, una segunda promoción en la misma calle, también promovida por la misma empresa y en la que se contempla la construcción de 14 naves adicionales, lo que elevará a 25 el número total de unidades previstas en ambas fases.

Noticias relacionadas y más

Priego ha valorado positivamente estas iniciativas privadas, al considerar que "contribuyen a reforzar el tejido productivo local y a generar nuevas oportunidades económicas en la ciudad, en línea con la estrategia municipal de impulso al suelo industrial y cuya inversión en este caso, cifrada en más de 800.000 euros, dinamizará el polígono industrial, generando puestos de trabajo, empleo y dinamismo económico".

TEMAS

  1. La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
  2. Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja un muerto y cuatro heridos
  3. Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
  4. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
  5. La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese
  6. Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
  7. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia
  8. Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

Invergroup Finanzas promueve a la construcción de 25 naves industriales en el polígono Mantón de Manila de Cabra

Invergroup Finanzas promueve a la construcción de 25 naves industriales en el polígono Mantón de Manila de Cabra

La Junta crea 319 nuevas plazas para mayores dependientes en Córdoba en lo que va de año

La Junta crea 319 nuevas plazas para mayores dependientes en Córdoba en lo que va de año

AUGC denuncia la escasa presencia de mujeres en la Guardia Civil de Córdoba y exige mejoras laborales

AUGC denuncia la escasa presencia de mujeres en la Guardia Civil de Córdoba y exige mejoras laborales

El frío se resiste a marcharse de Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet para comenzar la semana

La rebaja del IVA controla el repostaje a las puertas de Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba este lunes

La rebaja del IVA controla el repostaje a las puertas de Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba este lunes

Pozoblanco articula un sistema para optimizar su oferta turística

Estudian la viabilidad de una ciudad deportiva en Fuente Palmera

Desalojan un edificio en Lucena por un incendio en una vivienda en la Ronda de San Francisco

Desalojan un edificio en Lucena por un incendio en una vivienda en la Ronda de San Francisco
Tracking Pixel Contents