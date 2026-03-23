Lucena licita la externalización del servicio de jardinería municipal para los próximos cuatro años

Un nuevo contrato municipal permitirá ampliar en Lucena el servicio de jardinería. El pliego de licitación extiende los trabajos que realizará la empresa adjudicataria a las zonas verdes, arboleda y entornos periurbanos. De esta forma, a partir de ahora, los seis trabajadores en plantilla del Consistorio sólo atenderán el mantenimiento de los edificios municipales, polígonos industriales y el complejo de Los Santos.

El importe asciende por cada ejercicio a 1.075.739 euros, IVA incluido. La empresa concesionaria habrá de garantizar una plantilla estable con 20 operarios, aparte de la dotación de medios mecánicos.

Lucena tiene 400.000 metros de zonas verdes

Actualmente, el término municipal de Lucena acumula unos 400.000 metros de zonas verdes. Las empresas interesadas han de presentar sus ofertas antes del próximo 20 de abril y, de acuerdo a las previsiones del gobierno local, el nuevo contrato adquiriría vigencia en unos tres meses.

El concejal de Servicios Operativos, Javier Pineda, argumentaba que, "tras los buenos resultados" obtenidos por la externalización en un formato de gestión mixta en el área de limpieza, el Ayuntamiento replica este método en la sección de jardinería. "Es la única forma para poder contratar de forma inmediata", acentuaba el edil popular.

En algunos momentos, durante los últimos años, bajas u otras incidencias han reducido a sólo tres trabajadores el personal activo para estas tareas ordinarias. Con todo ello, según indicaba Pineda, "resulta totalmente imposible" responder con diligencia a este servicio, y advertía de que "es un problema que se viene arrastrando desde hace 15 años".

Refuerzo del servicio de jardinería de forma transitoria

Más recientemente, el Consistorio ha articulado de forma transitoria contratos desde el sistema dinámico de adquisición, con el objetivo de reforzar la prestación de jardinería, una solución de carácter provisional y con una breve extensión.

El gobierno local, una vez concluya esta primera adjudicación, insertará en el mismo pliego los trabajos correspondientes a las zonas de Puente de Córdoba, Parque Europa y Dehesa de la Villa, externalizados en estos momentos con un pliego independiente.