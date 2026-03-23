La Junta licitará de forma inminente la redacción del proyecto de obra del nuevo colegio Cristóbal Luque Onieva de Priego

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, ha anunciado este lunes en Priego la licitación, de forma inminente, de la redacción del proyecto de obra del nuevo CEIP Cristóbal Luque Onieva de la localidad.

En declaraciones a los medios tras su visita a las instalaciones del colegio, Copé ha recordado la visita que el viceconsejero, Pablo Quesada, hizo al centro el pasado mes de noviembre, en la que anunció que el anteproyecto de Presupuestos de la Junta para 2026 incluía la consignación presupuestaria para redactar el proyecto de obra de las nuevas instalaciones, en las que se invertirán más de 3,7 millones de euros.

La intervención consistirá en la construcción de un nuevo edificio en la actual pista deportiva y espacios libres de la parcela, que albergará las aulas de Primaria y zona administrativa, de modo que pueda entrar en funcionamiento sin interrumpir el desarrollo de las clases. Una vez trasladada la actividad al nuevo edificio, se procederá a la demolición del actual bloque de Primaria y zona administrativa, donde se ubicarán el nuevo gimnasio y vestuarios.

Nuevo sistema de energía fotovoltaica en el IES Fernando III El Santo

Copé recordó algunas de las actuaciones que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha llevado a cabo en la localidad desde 2019, y que han supuesto una inversión que supera los 2,5 millones de euros, adelantando que en breve se iniciará la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el IES Fernando III El Santo, con un presupuesto inicial de 425.000 euros.

Por otra parte, el delegado ponía de manifiesto que tras los daños del tren de borrascas del pasado mes de febrero, dentro del Plan Andalucía Actúa se destinarán 600.000 euros a distintas mejoras en cuatro centros educativos públicos de Priego, como son el Conservatorio Elemental de Música Antonio López Serrano, los IES Fernando III El Santo y Álvarez Cubero, y el CEIP Niceto Alcalá Zamora.