La Junta finaliza la mejora del Camino Mozárabe en la vía pecuaria Córdoba-Granada a su paso por la Laguna del Salobral

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rafael Martínez, ha visitado junto al alcalde de Luque, Francisco Javier Ordóñez, los trabajos que la Junta de Andalucía ha concluido en el trazado del Camino Mozárabe, coincidente con la vía pecuaria Córdoba-Granada, a su paso por la Laguna del Salobral. A la visita han asistido el coordinador provincial de Amaya, Marcial Prieto, el director conservador de las Lagunas del Sur de Córdoba, el director de obra, Carlos Lamiable y los agentes de medio ambiente de la zona.

Martínez ha destacado que la intervención ha actuado sobre 1,5 kilómetros de la vía pecuaria Córdoba-Granada. Las obras realizadas han consistido en la construcción de un firme de material granular para mejorar la transitabilidad, la ejecución de seis badenes de hormigón destinados a evitar daños derivados de la escorrentía, la señalización del recorrido, el desbroce selectivo de la vegetación y la creación de un mirador hacia la Laguna del Salobral dotado con mobiliario para mejorar la experiencia de los usuarios y poner en valor este enclave natural.

La inversión asciende a 173.198,69 euros y la obra ha sido ejecutada por la empresa Smarttech System. Los trabajos han generado cinco empleos directos y han sido dirigidos técnicamente por la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía (AMAYA).

Recientemente, la Junta ha ampliado la recuperación de la Laguna del Salobral con la adquisición de nuevas parcelas. La incorporación de casi cinco hectáreas se suma a las 64 ya adquiridas en este humedal cordobés, clave para la biodiversidad andaluza. La actuación eleva la inversión total en este enclave y su entorno a más de 2,3 millones de euros en actuaciones de restauración.

Mejora de las vías pecuarias

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha señalado que, desde 2023, la Junta ha destinado 527.790,54 euros a la mejora de las vías pecuarias que discurren por Luque, Baena, Córdoba, Villaharta, Espiel, Alcaracejos e Hinojosa del Duque. Estas actuaciones han consistido en la mejora del firme y los vados, el tratamiento de la vegetación, la instalación de vallados, la renovación de equipamientos y la actualización de la señalización “con el objetivo de reforzar la conectividad ecológica y asegurar un tránsito más seguro y accesible para quienes recorren el Camino Mozárabe”.

El delegado ha subrayado que la planificación de las intervenciones se ha realizado en coordinación con la Asociación Amigos del Camino Mozárabe, “cuyo conocimiento directo de las necesidades de los usuarios ha permitido localizar los puntos prioritarios y orientar las actuaciones ejecutadas”.