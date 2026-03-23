La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado este lunes la solicitud del Ayuntamiento de Zuheros para que este municipio sea declarado municipio turístico. Así lo ha acordado el pleno del Consejo Andaluz del Turismo, presidido por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, quien ha subrayado que Andalucía "ha dado un paso firme hacia un modelo turístico más planificado, equilibrado y con mayor capacidad de gestión".

La localidad se convertirá así en la tercera de la provincia de Córdoba con esta distinción, tras Rute e Iznájar, todas ellas pertenecientes a la Subbética cordobesa.

Precisamente la aprobación de nuevas solicitudes de declaración como municipio turístico de Andalucía ha sido uno de los puntos más importantes de la sesión. Junto a la solicitud de Zuheros, también de han aprobado las de Nigüelas (Granada) y Cortegana (Huelva). Según ha señalado Bernal, estas iniciativas reflejan "el papel estratégico del turismo en municipios de menor tamaño, donde se convierte en motor de desarrollo y cohesión territorial".

Vista del Castillo de Zuheros, en plena Subbética cordobesa. / MANUEL MURILLO

El consejero ha explicado que estas declaraciones suponen "no solo un reconocimiento, sino también una herramienta para mejorar los servicios, reforzar la calidad del destino y aumentar su proyección", insistiendo en que el objetivo es "acompañar a los municipios en su crecimiento turístico de forma ordenada y sostenible".

Más de 473 millones en apoyo al turismo en los pueblos andaluces

Arturo Bernal ha destacado especialmente el "impulso al municipalismo turístico", recordando que se han movilizado más de 473 millones de euros en apoyo al territorio. En este sentido, ha afirmado que el fortalecimiento de los destinos locales "es clave para generar oportunidades, fijar población y dinamizar la economía en todos los rincones de Andalucía".

El Pleno también ha abordado diversas consultas preceptivas para la declaración de acontecimientos y celebraciones como fiestas de interés turístico de Andalucía, entre las que se encuentran propuestas como las Cruces de Mayo de La Palma del Condado (Huelva) o la Romería de la Virgen de la Bella de Lepe (Huelva).

En el ámbito de los eventos y productos turísticos, también se han analizado iniciativas como el Festival de Música Sulayr y la Ruta de los Senderos del Poqueira, ambas en Pampaneira (Granada), que combinan cultura, naturaleza y sostenibilidad.