Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IglesiaPérgolaHotelesNuevos barriosAdoquinesS. Santa inclusivaAltaresEl Arcángel'Soletes'
instagramlinkedin

Inclusión social

La Junta de Andalucía financia con fondos europeos la ampliación del centro de Albasur en Priego para personas con discapacidad

La consejera Loles López visita las obras del centro de estancia diurna, a las que destina 660.000 euros

Loles López, durante su visita a las obras del centro de día de Albasur en Priego para personas con discapacidad.

Loles López, durante su visita a las obras del centro de día de Albasur en Priego para personas con discapacidad. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este lunes en Priego las obras de ampliación del centro polivalente de estancia diurna con terapia ocupacional de para personas con discapacidad de la Asociación para la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad Intelectual (Albasur).

El nuevo edificio, cuyo proyecto ha sido redactado por el arquitecto Eduardo Ramírez Matilla y el arquitecto técnico Eduardo Ramírez Rosa, está siendo ejecutado por la empresa Datacom Ingeniería de Construcción SL, elevándose su cuantía a 660.000 euros, financiados íntegramente por la Junta de Andalucía con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (Next Generation).

La consejera ha calificado este edificio como "espectacular, porque está pensado para sus residentes, con lo que la humanización es extrema", indicando que lo más importante en este tipo de proyectos son las personas a las que van dedicados, ya que, como afirmaba, "cuando los usuarios lleguen a este centro, ahí empezará la verdadera inclusión y ahí tendrá sentido el trabajo que hemos hecho, porque no queremos edificios sin personas".

;Loles López, con autoridades y técnicos, visita las obras del centro de Albasur.

Loles López, con autoridades y técnicos, visita las obras del centro de Albasur. / R.C.C.

La consejera destaca el compromiso con la inclusión

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Juan Ramón Valdivia; el presidente de Albasur, Antonio Barrientos, y la delegada territorial de Inclusión Social en la provincia, Dolores Sánchez, Loles López agradecido la contribución que han realizado al proyecto todas las partes implicadas, haciendo referencia a la trayectoria de Albasur, "una asociación nacida del impulso de padres y madres que, hace más de 30 años, decidieron trabajar para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual".

Noticias relacionadas y más

Igualmente, la consejera ponía de manifiesto que el 70% de la plantilla de Albasur está formada por personas con discapacidad, destacando el compromiso de la entidad con la inclusión social. López destacó asimismo que el empleo "es una herramienta fundamental para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
  2. Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja un muerto y cuatro heridos
  3. Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
  4. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
  5. La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese
  6. Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
  7. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia
  8. Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

La Junta de Andalucía financia con fondos europeos la ampliación del centro de Albasur en Priego para personas con discapacidad

La Junta de Andalucía financia con fondos europeos la ampliación del centro de Albasur en Priego para personas con discapacidad

La Torre del Homenaje del Castillo de Iznájar será restaurada de forma integral

La Torre del Homenaje del Castillo de Iznájar será restaurada de forma integral

Más de mil cordobeses reciben formación para acceder a la BLET: «Queremos que los jóvenes trabajen en la base»

Más de mil cordobeses reciben formación para acceder a la BLET: «Queremos que los jóvenes trabajen en la base»

Baena celebra el pregón de Semana Santa con un acto que ensalza la tradición cofrade

Baena celebra el pregón de Semana Santa con un acto que ensalza la tradición cofrade

Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra

Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra

La Junta crea 319 nuevas plazas para mayores dependientes en Córdoba en lo que va de año

La Junta crea 319 nuevas plazas para mayores dependientes en Córdoba en lo que va de año

Lucena licita la externalización del servicio de jardinería municipal para los próximos cuatro años

Lucena licita la externalización del servicio de jardinería municipal para los próximos cuatro años

Abre la convocatoria del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba: estas son las bases para participar

Abre la convocatoria del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba: estas son las bases para participar
Tracking Pixel Contents