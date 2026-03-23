La Junta de Andalucía financia con fondos europeos la ampliación del centro de Albasur en Priego para personas con discapacidad

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este lunes en Priego las obras de ampliación del centro polivalente de estancia diurna con terapia ocupacional de para personas con discapacidad de la Asociación para la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad Intelectual (Albasur).

El nuevo edificio, cuyo proyecto ha sido redactado por el arquitecto Eduardo Ramírez Matilla y el arquitecto técnico Eduardo Ramírez Rosa, está siendo ejecutado por la empresa Datacom Ingeniería de Construcción SL, elevándose su cuantía a 660.000 euros, financiados íntegramente por la Junta de Andalucía con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (Next Generation).

La consejera ha calificado este edificio como "espectacular, porque está pensado para sus residentes, con lo que la humanización es extrema", indicando que lo más importante en este tipo de proyectos son las personas a las que van dedicados, ya que, como afirmaba, "cuando los usuarios lleguen a este centro, ahí empezará la verdadera inclusión y ahí tendrá sentido el trabajo que hemos hecho, porque no queremos edificios sin personas".

Loles López, con autoridades y técnicos, visita las obras del centro de Albasur. / R.C.C.

La consejera destaca el compromiso con la inclusión

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Juan Ramón Valdivia; el presidente de Albasur, Antonio Barrientos, y la delegada territorial de Inclusión Social en la provincia, Dolores Sánchez, Loles López agradecido la contribución que han realizado al proyecto todas las partes implicadas, haciendo referencia a la trayectoria de Albasur, "una asociación nacida del impulso de padres y madres que, hace más de 30 años, decidieron trabajar para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual".

Igualmente, la consejera ponía de manifiesto que el 70% de la plantilla de Albasur está formada por personas con discapacidad, destacando el compromiso de la entidad con la inclusión social. López destacó asimismo que el empleo "es una herramienta fundamental para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida".