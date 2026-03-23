La Junta de Andalucía ha reforzado en lo que va de año la atención a personas mayores en situación de dependencia en la provincia con la creación de 319 nuevas plazas en residencias y centros de día, una ampliación que combina la firma de convenios con ayuntamientos y la concesión de plazas a entidades del tercer sector mediante el sistema de concierto social.

La información ha sido trasladada por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante el acto de entrega de convenios suscritos con los municipios cordobeses de Conquista, Dos Torres, El Viso, Iznájar, Posadas, Torrecampo, El Guijo, Santa Eufemia y Alcaracejos. Estos acuerdos permitirán crear 81 nuevas plazas para mayores dependientes.

A esa cifra se suman otras 238 plazas ya concedidas a entidades del tercer sector, lo que eleva a 319 el total de nuevas plazas impulsadas en la provincia de Córdoba desde comienzos de 2026.

Durante el acto, celebrado en la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, López estuvo acompañada por el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; la delegada territorial de Inclusión Social, Dolores Sánchez; y representantes de los ayuntamientos beneficiarios.

Convenios con ayuntamientos y concierto social

La consejera ha defendido que esta ampliación forma parte de la apuesta del Ejecutivo andaluz por mejorar el sistema de la dependencia. En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno andaluz está impulsando un cambio de modelo que ya se refleja, según ha dicho, en “más beneficiarios, más prestaciones, más plazas y el menor tiempo de espera de los últimos 15 años”.

La Junta de Andalucía crea 319 nuevas plazas para mayores dependientes en Córdoba en lo que va de año. / CÓRDOBA

Los convenios firmados ahora con los ayuntamientos cordobeses buscan ampliar la red de atención de proximidad en municipios de la provincia, muchos de ellos del norte cordobés, donde la disponibilidad de recursos asistenciales resulta especialmente relevante para fijar población y garantizar cuidados cerca del entorno familiar.

La fórmula se completa con las plazas concedidas mediante el concierto social, una herramienta que permite incorporar recursos de entidades del tercer sector al sistema público de atención a la dependencia.

La Junta destaca la bajada en los tiempos de espera

En su intervención, Loles López ha señalado que Andalucía ha alcanzado cifras récord tanto en personas atendidas como en prestaciones reconocidas. Además, ha apuntado que el tiempo de espera se sitúa actualmente en 477 días, una cifra que ha calificado como la más baja de los últimos 15 años.

La consejera ha enmarcado estos datos en una estrategia más amplia de ampliación de plazas residenciales y de día en toda la comunidad. Según ha indicado, la previsión del Gobierno andaluz es cerrar la legislatura con más de 5.000 nuevas plazas en Andalucía.

Junto a ello, López ha recordado la existencia de una línea de ayudas dotada con 134 millones de euros dirigida a entidades del tercer sector y ayuntamientos para la construcción y ampliación de centros residenciales y de día, con más de un centenar de proyectos en marcha.

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Con esta nueva ampliación en Córdoba, la Junta busca reforzar la red de recursos para personas mayores dependientes en una provincia con fuerte peso del envejecimiento y con numerosos municipios donde este tipo de plazas resulta clave para sostener la atención social y sanitaria de proximidad.