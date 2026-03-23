La Junta acuerda con el Ayuntamiento de Lucena la construcción de un centro sanitario de alta resolución

Un centro de alta resolución de procesos es la nueva tipología de infraestructura sanitaria comprometida por la Junta en Lucena. Una declaración institucional ha escenificado este lunes el acuerdo entre el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y el alcalde del municipio, Aurelio Fernández.

Hace sólo unos días, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, avanzaba la comunicación inminente de novedades sobre el plan funcional de esta dotación sanitaria, que se construirá en unos terrenos del paraje Dehesa de la Villa, recepcionados por la Administración autonómica en 2016.

La redacción del proyecto y la obra, incorporándose un tercer equipo de urgencias de 24 horas, rebasará una inversión de 12 millones de euros. El Ejecutivo andaluz, en un contexto político de precampaña ante las próximas elecciones autonómicas, se compromete a redactar el nuevo proyecto técnico en este 2026 y licitar la obra durante el año 2027. Por el momento, se desconoce el plazo de ejecución.

El edificio constará de 4.868 metros cuadrados y "estará enfocado al usuario", expone la Junta, con acceso fácil a todos los servicios y manteniendo interrelacionadas las áreas asistenciales que lo requieran. Entre sus funcionalidades figuran un área de Atención Primaria y otra de Urgencias, además de otra área de diagnóstico de imagen y otra de consultas externas de especialidades hospitalarias. Igualmente, el plan funcional detalla una sala de educación maternal y consulta de matrona y obstetricia, un área quirúrgica, otra de salud mental comunitaria y de rehabilitación y fisioterapia.

El objetivo es potenciar el acto único sanitario

Desde la Consejería de Sanidad manifiestan que este equipamiento "permitirá potenciar el acto único" en una zona con una población diana de hasta 48.521 habitantes, al englobarse a las localidades de Moriles y Monturque, pertenecientes a la misma zona básica de salud.

El anuncio de este centro sanitario, sin la inclusión en su nomenclatura del concepto hospitalario, reformula el plan funcional consensuado entre la Junta y el Ayuntamiento en 2017, y respaldado y enarbolado por grupos políticos de la oposición y la plataforma sanitaria. Actualmente, el Consistorio continúa ultimando una nueva licitación, tras resolver el anterior contrato, para ejecutar un soterramiento eléctrico imprescindible en la materialización del equipamiento sanitario.

Desde la Junta aluden a "20 años de promesas de gobiernos anteriores" y aseguran que, a partir de ahora, "culmina las aspiraciones de la comarca".

Este nuevo centro de alta resolución de procesos, ha detallado Antonio Sanz, "servirá también para mejorar la accesibilidad en esta zona rural al tiempo que se evitan los desplazamientos". Tal y como ha subrayado, "hoy damos un paso decisivo para que Lucena cuente con una infraestructura sanitaria moderna con atención programada en todos los niveles asistenciales, además de procedimientos de atención modernos".

El Ayuntamiento trabajará por que se cumplan los plazos

Por su parte, el alcalde de Lucena ha mostrado su "enorme alegría por este compromiso firme de la Junta de Andalucía para mejorar nuestro sistema sanitario, esencial para nuestra población". A partir de ahora, ha dicho, "vamos a trabajar para cumplir todos los plazos que nos marcamos para que dentro de poco nuestra ciudad cuente con esta infraestructura sanitaria tan necesaria".

Sólo unas horas antes de la comunicación emitida por la Junta, desde la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital advertían sobre una previsible reducción de servicios y calificaban de "irrenunciable" el plan funcional anterior. No obstante, sí admitirían un desarrollo de este programa por fases. Este colectivo promoverá una iniciativa no legislativa en el Parlamento de Andalucía y una concentración, el próximo 6 de abril, al cumplirse 20 años de la masiva manifestación del año 2006. Será en la plaza de San Juan de Dios, desde las 20.00 horas.