El frío se resiste a marcharse de Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet para comenzar la semana

El frío se resiste a marcharse de Córdoba y provincia. Sin ir más lejos, esta pasada madrugada, las temperaturas mínimas han llegado a los 6,3 grados en la capital, en una tendencia que continuará durante toda la semana. Incluso, podría exacerbarse, dado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera que el calor haga mella en el inicio de la Semana Santa.

En todo caso, tampoco se esperan precipitaciones ni inestabilidad atmosférica de ningún tipo durante las próximas horas y días. Los vientos soplarán muy levemente, el sol será el astro rey y las nubes, escasas y muy poco presentes en los cielos cordobeses.

Así que, en el inicio de la semana, se espera un panorama alentador para multitud de colectivos: deportistas que aman sudar la camiseta al aire libre, parejas que quieren disfrutar de un romántico paseo por el parque, dueños de perros que anhelan poder sacarlos sin que ello suponga mojarse hasta la orejas, amas y amos de casa que deseen tender la colada, así como amigos que deseen tomar un café vespertino para contarse las últimas novedades.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy lunes, 23 de marzo, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son posibles chubascos ocasionales, más probables en la Subbética. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 7 y 23 grados; en Lucena, entre 9 y 20; en Pozoblanco, entre 7 y 19; y en Priego de Córdoba, entre 7 y 19 grados.

El tiempo este martes

Para mañana martes, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero descenso. Vientos variables flojos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 22º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 6º y 17º.