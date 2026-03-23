Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos barriosCCFComercio ambulanteMotorista heridoPrecio de la gasolinaEl tiempoDe México a los TrinitariosWallada de la MataAOVE
instagramlinkedin

El tiempo

El frío se resiste a marcharse de Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet para comenzar la semana

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia

Mapa del tiempo de la Aemet para hoy lunes, 23 de marzo.

Mapa del tiempo de la Aemet para hoy lunes, 23 de marzo. / X / @AEMET_Esp

Tomás Moreno

Córdoba

El frío se resiste a marcharse de Córdoba y provincia. Sin ir más lejos, esta pasada madrugada, las temperaturas mínimas han llegado a los 6,3 grados en la capital, en una tendencia que continuará durante toda la semana. Incluso, podría exacerbarse, dado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera que el calor haga mella en el inicio de la Semana Santa.

En todo caso, tampoco se esperan precipitaciones ni inestabilidad atmosférica de ningún tipo durante las próximas horas y días. Los vientos soplarán muy levemente, el sol será el astro rey y las nubes, escasas y muy poco presentes en los cielos cordobeses.

Así que, en el inicio de la semana, se espera un panorama alentador para multitud de colectivos: deportistas que aman sudar la camiseta al aire libre, parejas que quieren disfrutar de un romántico paseo por el parque, dueños de perros que anhelan poder sacarlos sin que ello suponga mojarse hasta la orejas, amas y amos de casa que deseen tender la colada, así como amigos que deseen tomar un café vespertino para contarse las últimas novedades.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy lunes, 23 de marzo, la Aemet prevé en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son posibles chubascos ocasionales, más probables en la Subbética. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 7 y 23 grados; en Lucena, entre 9 y 20; en Pozoblanco, entre 7 y 19; y en Priego de Córdoba, entre 7 y 19 grados.

El tiempo este martes

Para mañana martes, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero descenso. Vientos variables flojos.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 22º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 6º y 17º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
  2. Un accidente de tráfico entre Posadas y Palma del Rio deja un muerto y cuatro heridos
  3. Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
  4. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
  5. La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese
  6. Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
  7. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia
  8. Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

AUGC denuncia la escasa presencia de mujeres en la Guardia Civil de Córdoba y exige mejoras laborales

AUGC denuncia la escasa presencia de mujeres en la Guardia Civil de Córdoba y exige mejoras laborales

El frío se resiste a marcharse de Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet para comenzar la semana

La rebaja del IVA controla el repostaje a las puertas de Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba este lunes

La rebaja del IVA controla el repostaje a las puertas de Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba este lunes

Pozoblanco articula un sistema para optimizar su oferta turística

Estudian la viabilidad de una ciudad deportiva en Fuente Palmera

Desalojan un edificio en Lucena por un incendio en una vivienda en la Ronda de San Francisco

Desalojan un edificio en Lucena por un incendio en una vivienda en la Ronda de San Francisco

Francisco Alcalá Sánchez anuncia la Semana Santa de Priego con emotivas reflexiones en el Teatro Victoria

Francisco Alcalá Sánchez anuncia la Semana Santa de Priego con emotivas reflexiones en el Teatro Victoria

La fe y la vivencia cofrade de María de los Ángeles Rebolledo elevan el pregón de la Semana Santa de Cabra

La fe y la vivencia cofrade de María de los Ángeles Rebolledo elevan el pregón de la Semana Santa de Cabra
Tracking Pixel Contents