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Urbanismo

Finalizan las obras de la calle San Cayetano de Pozoblanco, lo que permitirá el paso de varias cofradías en la Semana Santa

El Ayuntamiento pozoalbense ya ha adjudicado el contrato para remodelar la calle Maestro Don Camilo, por un importe de 118.106,35 euros

Los operarios ultiman los trabajos en la calle San Cayetano de Pozoblanco antes de su apertura.

Los operarios ultiman los trabajos en la calle San Cayetano de Pozoblanco antes de su apertura. / CÓRDOBA

Julia López

Julia López

Pozoblanco

La calle San Cayetano de Pozoblanco ya se encuentra abierta para los peatones después de un periodo de obras que comenzó el pasado 20 de enero. El presupuesto de la obra ha ascendido a 96.739,95 euros y la remodelación ha sido realizada por la empresa local Parra BioConstructora SLU, que ha recortado en un mes el plazo de ejecución una intervención que ha llevado a esa calle a la adecuación a plataforma única.

Las obras de esta céntrica calle han supuesto una reordenación del tráfico ante la imposibilidad del tránsito por la mencionada vía. Desde la empresa se ha destacado el trabajo realizado y, fundamentalmente, el recorte en el plazo de ejecución, ya que el compromiso adquirido con el Consistorio fue finalizar la actuación antes del inicio de la Semana Santa, puesto que la mencionada calle es paso de algunas cofradías, siendo especialmente significativo su papel el Domingo de Resurrección. Aunque aún no se ha abierto al tráfico, se espera que lo haga en los próximos días.

Vallas que impiden el paso de vehículos por la calle San Cayetano de Pozoblanco.

Vallas que impiden el paso de vehículos por la calle San Cayetano de Pozoblanco. / CÓRDOBA

Próxima intervención en otra calle

La actuación en la calle San Cayetano ha atendido a una reforma necesaria por el deterioro que presentaba la vía, con un "agotamiento" de los elementos que la conformaban. Además, las obras han estado a la implantación de la plataforma única en todo el tramo, ya que la calle presentaba un acerado insuficiente que provocaba inseguridad en los peatones frente al tráfico rodado.

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Precisamente una de las calles que ha visto alterado el tráfico durante la duración de estas obras, Maestro Don Camilo, será pronto remodelada, ya que el Ayuntamiento de la localidad ha adjudicado el contrato para esta actuación formalizando el contrato con la empresa Lorenzetti SL por un importe de 118.106,35 euros.

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