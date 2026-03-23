Estudian la viabilidad de una ciudad deportiva en Fuente Palmera

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha iniciado un estudio técnico y de viabilidad urbanística para el desarrollo de una ciudad deportiva a raíz de una propuesta del grupo municipal de IU aprobada en Pleno.

La formación argumenta que en la actualidad, las infraestructuras deportivas existentes resultan limitadas para atender las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía, así como para atraer eventos deportivos, fomentar el deporte base y apoyar a clubes y asociaciones locales, los cuales han aumentado en los últimos años. Entre las carencias detectadas, destaca la ausencia de pistas de atletismo, lo que obliga a las personas que lo practican a desplazarse a otros municipios.

Recientemente el Consistorio ha realizado una apuesta decidida por el deporte con la instalación de nuevos equipamientos en la avenida de la Constitución, como una pista de calistenia, fútbol playa, voley, una multideporte y la próxima construcción de tres pistas de petanca.

Estas actuaciones han contribuido de manera significativa a fomentar la actividad física y el uso del espacio público, consolidando esta zona como un referente deportivo y de convivencia dentro de la localidad. Por todo ello, se entiende que las inmediaciones de dicha avenida constituyen una de las ubicaciones más óptimas para el desarrollo progresivo de una futura ciudad deportiva, permitiendo concentrar infraestructuras, optimizar recursos y crear un espacio deportivo integral y accesible.

Asimismo, resulta necesaria la disposición de al menos dos campos de fútbol municipales en el núcleo central de Fuente Palmera, dado que actualmente existen varios clubes federados en La Colonia cuyas necesidades de entrenamiento y competición no pueden ser plenamente cubiertas con las instalaciones actuales.

Características de la instalación

La parcela seleccionada en primera instancia para la ubicación de la ciudad deportiva –situada en un terreno de propiedad privada- cuenta con una superficie de aproximadamente 70.000 metros cuadrados, lo que permite distribuir de manera eficiente los distintos usos deportivos previstos, garantizando su funcionalidad y cumplimiento de las normas reglamentarias.

Entre las instalaciones planificadas se incluyen una pista de atletismo de entre 5.000 y 6.500 metros cuadrados, suficiente para un circuito completo con carriles y áreas de saltos y lanzamientos; un campo de fútbol federado, mínimo de 4.000 metros cuadrados, con dimensiones reglamentarias y espacio para servicios complementarios; una pista de voley de 200 metros cuadrados; un campo de fútbol playa de entre 1.000 y 1.400 metros cuadrados, adaptable a la demanda; y una pista multideporte para balonmano, fútbol sala y baloncesto de 800 metros cuadrados, cumpliendo medidas reglamentarias de 40×20 metros.

La urbanización interior de la parcela se podría organizar de manera óptima, incorporando accesos peatonales, circulaciones internas, aparcamientos, zonas verdes y servicios auxiliares, de forma que todas las instalaciones estén interconectadas y se facilite la movilidad dentro del conjunto deportivo. Esto asegura un funcionamiento seguro, práctico y cómodo para los usuarios.

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El proyecto se concibe como un planteamiento complementario con otras actuaciones en marcha, como la de la piscina cubierta actualmente en fase de redacción, con el objetivo de configurar una red de instalaciones deportivas públicas, modernas y sostenibles.