Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra

El juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a un sacerdote por oponerse al registro de su vivienda y por golpear en la cara a un agente de la Policía Local en Cabra. Esta actuación estaría relacionada con la posesión de aves en su domicilio. Según ha podido conocer este periódico, el procesado es cura, pero tiene impuesta una limitación canónica por la que no ejerce el ministerio público y no puede celebrar misa desde el año 2018.

En el juicio, al que asistió vestido con el alzacuellos, manifestó su conformidad con los hechos, así como con las penas solicitadas por la Fiscalía. Por ello, se dictó sentencia in voce y fue declarada firme en el acto. El fallo, que ha sido facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recoge la imposición de una multa de 1.620 euros por el delito de resistencia a la autoridad y de una segunda sanción de 180 euros por un delito leve de lesiones.

En ambos casos, advierte de una responsabilidad personal subsidiaria de un día de cárcel por cada dos cuotas impagadas. El acusado también tendrá que indemnizar en 200 euros al agente perjudicado por las lesiones causadas y asumir las costas del procedimiento.

Forcejeó con el agente y le golpeó

La jueza considera probado que los hechos ocurrieron el 11 de febrero pasado, cuando el encartado se hallaba en la vivienda familiar y se personaron agentes de Policía Local, cumpliendo un auto judicial donde se recogía el cometido de inspeccionarla. Sin embargo, "negó el acceso a los agentes tras informarle estos, en repetidas ocasiones, sobre el auto", recoge la sentencia.

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"En ese contexto, y en medio de dicho acaloramiento contra los agentes", el acusado se resistió a uno de los policías, "forcejeando con él, dándole en la cara у arañándole en el párpado derecho, siendo posteriormente detenido por tal motivo", detalla. El perjudicado sufrió una inflamación periocular derecha y ha reclamado por este daño.