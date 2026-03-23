Cabra recuerda a Francisco Bonilla Chacón, desaparecido hace once años

La corporación municipal de Cabra ha guardado en la tarde de este lunes 23 de marzo un minuto de silencio con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, en recuerdo de Francisco Bonilla Chacón, cuya desaparición sigue sin resolverse once años después.

El acto, celebrado en la plaza de España a las puertas del Ayuntamiento, ha servido para mostrar el apoyo institucional a la familia y mantener viva la memoria de Bonilla, desaparecido el 13 de abril de 2015. Fue visto por última vez en un huerto situado en las inmediaciones del arroyo de El Chorrillo, donde solía pasar gran parte de su tiempo, mientras conversaba con dos personas.

Tras su desaparición, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda durante varias semanas, en el que participaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y bomberos del Consorcio Provincial, además de numerosos voluntarios. Las labores incluyeron batidas por todo el término municipal, inspeccionando pozos, arroyos, ríos y distintos parajes, con el apoyo de perros especializados en rastreo de la Unidad Canina de la Dirección General de la Policía Nacional, un helicóptero para la visualización aérea y un georradar para la prospección del subsuelo.

Francisco Bonilla, que no presentaba ninguna patología preocupante, desapareció sin dejar rastro, un hecho que desde entonces mantiene en vilo a sus familiares.