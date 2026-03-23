AUGC denuncia la escasa presencia de mujeres en la Guardia Civil de Córdoba y exige mejoras laborales

La presencia de mujeres en la Guardia Civil de Córdoba sigue muy lejos de la igualdad y sitúa a la provincia en la parte baja del ranking nacional. Según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota de prensa, a partir de los datos publicados por la Dirección General de la Guardia Civil, Córdoba es la quinta provincia con menor proporción de mujeres en su plantilla, con apenas un 5,5%, una cifra muy inferior a la media nacional del 11,1%.

La organización explica que solo Ceuta, Melilla, Sevilla y Albacete presentan peores porcentajes, mientras que en otras provincias la presencia femenina alcanza hasta el 17,9%. AUGC subraya además que ese promedio nacional ya resulta bajo si se compara con otros cuerpos policiales españoles y europeos.

El dato cobra un significado especial en 2026, cuando se cumplen 38 años desde que las mujeres pudieron acceder a la Guardia Civil. Aunque la incorporación femenina ha ido creciendo en los últimos años, la asociación considera que el ritmo sigue siendo insuficiente y que aún persisten obstáculos estructurales que dificultan tanto el acceso como la consolidación profesional de las agentes.

La mayoría de las mujeres guardias civiles en Córdoba trabaja en seguridad ciudadana

Atendiendo a la distribución interna de la plantilla en la provincia, AUGC señala que el 85% de las mujeres destinadas en Córdoba pertenece a la escala básica de guardias civiles, mientras que solo constan 3 cabos, 4 suboficiales y 1 oficial.

Por especialidades y unidades, aproximadamente la mitad presta servicio en los puestos de Seguridad Ciudadana repartidos por la provincia. El resto se distribuye entre la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario, el Núcleo de Servicios, Intervenciones de Armas, Policía Judicial, Planas Mayores, Fiscal y, en menor medida, Seprona, Cinológico y Tecnologías de la Información. Según la nota, en Tráfico no hay mujeres en la provincia.

Entre las unidades con mayor presencia femenina figuran el Puesto de La Carlota, el Núcleo de Servicios, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Plana Mayor de la Comandancia. También cuentan con varias mujeres el Puesto de El Viso, el Puesto Principal de Puente Genil y la Intervención de Armas de la comandancia, mientras que otras dependencias reparten su presencia femenina de forma mucho más testimonial.

La secretaria de la mujer de AUGC, Rosa Alegre, destinada en el Puesto de La Carlota, recalca que estos datos demuestran que “la gran mayoría de mujeres guardias civiles prestamos nuestros servicios a pie de calle en unidades operativas”.

AUGC reclama turnos, conciliación y mejores instalaciones

La asociación vincula esta escasa presencia femenina con las condiciones laborales del cuerpo. Rosa Alegre sostiene que “muchas mujeres prefieren opositar a otros cuerpos policiales que les ofrecen mejores condiciones laborales que la Guardia Civil”, y apunta como causas principales la ausencia de turnos de trabajo, la falta de personal y las dificultades para lograr una adecuada conciliación laboral y familiar.

Un agente de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

AUGC defiende que para atraer a más mujeres a la Guardia Civil hacen falta medidas concretas, entre ellas la implantación de turnos, una reorganización del despliegue que permita contar con unidades más grandes y plantillas más amplias, así como recursos que favorezcan la conciliación.

Denuncian cuarteles sin adaptar a la presencia de mujeres

La organización también ha trasladado esta situación al Instituto Andaluz de la Mujer. En una reunión con la coordinadora provincial, Rosario Alarcón, representantes de AUGC expusieron la realidad de las mujeres en la Guardia Civil de Córdoba y denunciaron que algunas instalaciones siguen sin estar adaptadas.

Como ejemplo citaron el Puesto de La Carlota, donde, según la asociación, las agentes llevan años trabajando en dependencias provisionales que no disponen de vestuario femenino ni de un aseo específico para mujeres. AUGC asegura que, en ese cuartel, se utiliza como vestuario una dependencia destinada a archivo y que no reúne las condiciones mínimas exigidas por la normativa.

Además, la asociación reclama protocolos “más garantistas” frente al acoso sexual y políticas efectivas que impulsen una igualdad real dentro del cuerpo.

La denuncia de AUGC vuelve a poner el foco sobre una realidad que, casi cuatro décadas después de la incorporación de la mujer al instituto armado, sigue mostrando grandes desequilibrios en provincias como Córdoba. La cifra del 5,5% no solo refleja una brecha de representación, sino también un reto pendiente para la modernización interna de la Guardia Civil y para la construcción de un entorno laboral más igualitario y seguro.