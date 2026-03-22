Religión
Rafael Delgado Portero pronuncia el pregón de la Semana Santa de Montilla ante fieles y autoridades
El Grupo La Clave interpretó marchas procesionales en la Basílica de San Juan de Ávila, preparando el ambiente para la intervención del pregonero
La Basílica Pontificia de San Juan de Ávila acogió al mediodía de ayer el pregón de la Semana Santa de Montilla, pronunciado por Rafael Delgado Portero en un acto multitudinario que reunió a fieles, cofrades y autoridades en una cita marcada por la devoción, la memoria y la palabra.
El acto arrancó, como marca la tradición, con un concierto de marchas procesionales interpretado por el Grupo La Clave, cuyas composiciones prepararon el ambiente para una jornada en la que la música y la palabra caminaron de la mano. Tras esta primera parte, tomó protagonismo el pregonero, que fue presentado por su hermano, José Manuel Delgado Portero, quien dio paso a una intervención que recorrió vivencias personales, recuerdos familiares y raíces salesianas.
Ya en el inicio de su pregón, Rafael Delgado Portero evocó la memoria reciente con unas emotivas palabras dirigidas a quienes ya no están. De hecho, quiso recordar a “tres buenas personas, buenos cristianos y honrados ciudadanos”, en referencia a José María Luque Moreno, Juan Manuel de la Torre García y Francisco Bellido Bellido, tres hombres muy vinculados a la Semana Santa de Montilla y fallecidos en los últimos
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